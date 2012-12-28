Происшествия
37 минут назад
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
За три дня на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек, один — погиб.
В тот же день в Становлянском районе на трассе «Дон» легковой автомобиль «Хендай» столкнулся с грузовиком «Ситрак». 57-летний водитель «Хендая» погиб на месте.
Вечером в Липецке на площади Победы столкнулись «Киа» с 51-летним мужчиной за рулем и «Ссанг Йонг»под управлением 19-летнего водителя. Травмы в этом ДТП получила 39-летняя пассажирка «Киа», женщину госпитализировали.
8 ноября на дороге Липецк – Данков столкнулись «Шкода» с 57-летним мужчиной за рулем и «Митсубиси» под управлением 39-летнего водителя. Водителя «Шкоды» доставили в больницу.
9 ноября в Грязях на улице Революции 1905 года 64-летний водитель «Хендая» сбил 15-летнего подростка. Юноше оказали медицинскую помощь.
