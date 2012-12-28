57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом

ДТП произошло на трассе «Дон» в Становлянском округе: движение там частично ограничено.

Сегодня днём в Становлянском округе на 350-м километре трассы «Дон» столкнулись автомобиль «Хендай» под управлением 57-летнего водителя и большегруз «Ситрак» с 36-летним мужчиной за рулём.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля погиб.«Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования. Движение на участке частично ограничено», — добавляют в полиции.