сегодня, 13:34
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
ДТП произошло на трассе «Дон» в Становлянском округе: движение там частично ограничено.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля погиб.
«Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования. Движение на участке частично ограничено», — добавляют в полиции.
