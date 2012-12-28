16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов

Подросток промахнулся в финале аферы: деньги он перевел на карту родственника.



Елецкие полицейские при расследовании дела о мошенничестве — на имя 27-летней женщины были оформлены два микрокредита, вышли на 16-летнего жителя Подмосковья.Оказалось, что подросток с помощью вредоносной программы получил доступ в личный кабинет жительницы Ельца. Воспользовавшись её персональными данными, он оформил два микрокредита, и указал для перевода денег реквизиты банковской карты близкого родственника, который ей долго не пользовался.«22 января он получил запрошенные 20 000 рублей. Деньги потратил по собственному усмотрению», — сообщает областное управление МВД.