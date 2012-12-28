Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
В Липецкой области высажены тысячи молодых деревьев
Общество
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Читать все
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области высажены тысячи молодых деревьев
Общество
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Читать все
Происшествия
503
сегодня, 09:24
1

16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов

Подросток промахнулся в финале аферы: деньги он перевел на карту родственника.

Елецкие полицейские при расследовании дела о мошенничестве — на имя 27-летней женщины были оформлены два микрокредита, вышли на 16-летнего жителя Подмосковья.

Оказалось, что подросток с помощью вредоносной программы получил доступ в личный кабинет жительницы Ельца. Воспользовавшись её персональными данными, он оформил два микрокредита, и указал для перевода денег реквизиты банковской карты близкого родственника, который ей долго не пользовался. 

«22 января он получил запрошенные 20 000 рублей. Деньги потратил по собственному усмотрению», — сообщает областное управление МВД.
мошенничество
0
0
4
1
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
49 минут назад
Во Буратины--дают в карман лезут , срок берут Сажать однозначно пусть родственники передачки возят ...
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить