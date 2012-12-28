Бобер пришел к шлюзам на Матырском водохранилище

Прогулку животного записали на видео.

В вашем браузере отключен JavaScript

Министерство экологии и природных ресурсов опубликовало видео бобра на «бетонке» Матырского водохранилища. Он немного посидел на месте, где обычно ловят рыбу липчане, а затем прыгнул в воду.По словам заместителя директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимира Сарычева, популяция бобров в Липецкой области выросла.— Бобр уже не является исчезающим животным, как это было сто лет назад, и не внесён в Красную книгу. Сегодня боры обитают даже в центрах городов. Бобры прореживают растительность, водоёмы получают больше света, и в них начинает бурлить жизнь.