Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Общество
208
19 минут назад
1
Бобер пришел к шлюзам на Матырском водохранилище
Прогулку животного записали на видео.
По словам заместителя директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимира Сарычева, популяция бобров в Липецкой области выросла.
— Бобр уже не является исчезающим животным, как это было сто лет назад, и не внесён в Красную книгу. Сегодня боры обитают даже в центрах городов. Бобры прореживают растительность, водоёмы получают больше света, и в них начинает бурлить жизнь.
Видео: vk.com/ekolip
0
0
0
0
1
Комментарии (1)