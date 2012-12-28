Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
сегодня, 12:42
В Липецкой области высажены тысячи молодых деревьев в рамках экологической акции
Лесовосстановительные работы включали посадку 18 100 сосен, 2 300 берез, 200 дубов, 100 ясеней и 20 лип.
— В экологическом мероприятии приняли активное участие представители органов власти, общественные активисты, волонтеры молодежных движений и учащиеся образовательных учреждений, — сообщили в правительстве Липецкой области.
