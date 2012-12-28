$81,37
€93,76
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
В выходные будет перекрыта улица Интернациональная
Общество
7 ноября НЛМК отмечает 91-ю годовщину первой плавки чугуна. Кого бы вы поздравили в этот день?
Общество
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$81,37
€93,76
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»
Общество
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Происшествия
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Происшествия
За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
Общество
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
Общество
Пенсионер поколотил чужую машину деревянной палкой
Происшествия
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
Происшествия
Читать все
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
Липецкие астматики жалуются на отсутствие льготных лекарств
Здоровье
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
Пенсионер поколотил чужую машину деревянной палкой
Происшествия
В «РВК-Липецк» открестились от провала напротив мэрии
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
Читать все
Происшествия
330
вчера, 22:43
6
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
В Липецкой области введен желтый уровень «Воздушная опасность».
Напомним, он означает, что вблизи границ региона замечены БПЛА.
воздушная тревога
БПЛА
0
2
5
0
3
Комментарии (6)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Опять
24 минуты назад
Дети на сайте развлекаются.
Ответить
Потому что
32 минуты назад
Союз нерушимых республик советских, что тут непонятного
Ответить
Учи матчасть
7 минут назад
Союз нерушимыЙ республик свободных. Сейчас в школе этому не учат?
Ответить
Щаз
34 минуты назад
Отключат. И правильно . Спать пора.
Ответить
РСФСР
42 минуты назад
Долой интернет, всём спать!
Ответить
СССР
51 минуту назад
почему интернет еще работает???
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (6)