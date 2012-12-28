Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
На месте порыва водопровода поселились утки
Но плавать им там осталось недолго: трубу собираются ремонтировать в понедельник.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», порыв уже обследован, трубу собираются ремонтировать в понедельник, 10 ноября.
