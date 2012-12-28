Но плавать им там осталось недолго: трубу собираются ремонтировать в понедельник.

В вашем браузере отключен JavaScript

У самого известного долгостроя на улице 50 лет НЛМК в Липецке в коммунальном озере, образовавшемся на месте порыва водопровода, поселились утки. Видео с плавающими в «озере надежды» птицами c редакцией GOROD48 поделитесь читатели.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», порыв уже обследован, трубу собираются ремонтировать в понедельник, 10 ноября.