Происшествия
сегодня, 13:18
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
В аварии никто не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Участники аварии оформили его по европротоколу, сотрудники Госавтоинспекции на место не выезжали.
