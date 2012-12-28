Все новости
Происшествия
846
сегодня, 13:18
1

На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон

В аварии никто не пострадал.

Сегодня днём на улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено». После столкновения одна из машин выехала на газон разделительной полосы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Участники аварии оформили его по европротоколу, сотрудники Госавтоинспекции на место не выезжали.
авария
ДТП
0
1
3
0
0

Комментарии (1)

Екатерина
сегодня, 13:33
Сотрудники ГАИ были месте ДТП, целых два экипажа!!!
