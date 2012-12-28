Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
сегодня, 13:13
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
В «РВК-Липецк» считают, что проблема или в фильтре, или во внутридомовых сетях.
— Блестящий жёлтый песок течёт из крана. Это что — «золото»? Ужас какой-то! У меня уже смеситель поломался — забился полностью. Это какие-то блестящие шарики, — рассказал GOROD48 один из жильцов дома.
Дом обслуживает УК «Умный дом». Как сообщили GOROD48 в управляющей компании, еще утром они сообщили о песке в «РВК-Липецк», причину его появления также выясняют мастер и главный инженер «Умного дома».
— Жалоб на качество воды, подаваемой в дом №11 на улице Ворошилова, в центральную диспетчерскую службу «РВК-Липецк» не поступало. Судя по видео, на нем изображена ионообменная смола локального фильтра умягчения воды, который располагается в инженерных коммуникациях квартиры. Ответственность за его содержание лежит на собственнике помещения. «РВК-Липецк» рекомендует дополнительно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом. Возможно, проблема также находится во внутридомовых сетях, эксплуатация которых относится к зоне ответственности УК, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
