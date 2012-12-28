Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»

«Все нужно сделать так, как у «Ашана».

На ночных дрифтеров у супермаркета «Линия» жители МЖК жалуются годами. Автохулиганы используют его парковку как гоночный трек и место для дискотеки. Жители ближайших к «Линии» домов каждую ночь слышат шум шин, стираемых об асфальт, визг тормозов и рев музыки. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к руководству АО «Корпорация ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата.Годами власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать? Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, любители дрифта и громкой музыки возвращаются на автостоянку круглосуточно работающего супермаркета.Липчанин Дмитрий обратился в GOROD48 с гениально простой, на его взгляд, идеей прекращения шумных сборищ у «Линии»:— Все нужно сделать так, как у «Ашана». Там ранее тоже собирались дрифтеры, но как только администрация магазина установила на автостоянке приподнятые над уровнем асфальта островки безопасности, а также перечеркнула территорию цепочками искусственных неровностей, любителей пошуметь, погонять с нарушением правил оттуда как ветром сдуло. Почему бы не повторить этот опыт у «Линии»?