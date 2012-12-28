Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Общество
Липчанин угрожал матери ножом
Происшествия
Читать все
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»
Общество
Застройщик с орловскими корнями не хочет потерять десятки тысяч квадратных метров жилья в «Елецком»
Общество
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Происшествия
С начала года липчане взяли 3,5 тысячи ипотечных кредитов
Экономика
7 ноября НЛМК отмечает 91-ю годовщину первой плавки чугуна. Кого бы вы поздравили в этот день?
Общество
Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
Происшествия
В десятиэтажке на улице 8 Марта горела проводка
Происшествия
Следившего за своей бывшей с помощью GPS-трекера 40-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей
Происшествия
89-летняя липчанка перевела мошенникам 145 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лекарства
Происшествия
Читать все
Общество
1444
сегодня, 10:40
5

Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»

«Все нужно сделать так, как у «Ашана».

На ночных дрифтеров у супермаркета «Линия» жители МЖК жалуются годами. Автохулиганы используют его парковку как гоночный трек и место для дискотеки. Жители ближайших к «Линии» домов каждую ночь слышат шум шин, стираемых об асфальт, визг тормозов и рев музыки. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к руководству АО «Корпорация ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата.



Годами власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать? Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, любители дрифта и громкой музыки возвращаются на автостоянку круглосуточно работающего супермаркета.

Липчанин Дмитрий обратился в GOROD48 с гениально простой, на его взгляд, идеей прекращения шумных сборищ у «Линии»:

— Все нужно сделать так, как у «Ашана». Там ранее тоже собирались дрифтеры, но как только администрация магазина установила на автостоянке приподнятые над уровнем асфальта островки безопасности, а также перечеркнула территорию цепочками искусственных неровностей, любителей пошуметь, погонять с нарушением правил оттуда как ветром сдуло. Почему бы не повторить этот опыт у «Линии»?

e1a12549-e7fc-40fa-aae1-ccc3ff6e31ff.jpg

ce75af83-fca1-48d6-a584-f7c0d54325a3.jpg



шум
дрифт
закон о тишине
0
0
0
19
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
14 минут назад
Не ужели ничего нельзя сделать,какое то бессилие руководства города.
Ответить
Жесть
23 минуты назад
Все гениальное - просто!!!!
Ответить
Вполне
32 минуты назад
Вполне стоящее предложение
Ответить
САИ
56 минут назад
Эти "дрифтеры" просто задолбали:гонки, музыка за два квартала, неужели ничего нельзя сделать?
Ответить
ссср
9 минут назад
ужесточить законы с пожизненным лишением ВУ. Нормальные так не гоняют!
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить