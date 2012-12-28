Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»
Годами власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать? Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, любители дрифта и громкой музыки возвращаются на автостоянку круглосуточно работающего супермаркета.
Липчанин Дмитрий обратился в GOROD48 с гениально простой, на его взгляд, идеей прекращения шумных сборищ у «Линии»:
— Все нужно сделать так, как у «Ашана». Там ранее тоже собирались дрифтеры, но как только администрация магазина установила на автостоянке приподнятые над уровнем асфальта островки безопасности, а также перечеркнула территорию цепочками искусственных неровностей, любителей пошуметь, погонять с нарушением правил оттуда как ветром сдуло. Почему бы не повторить этот опыт у «Линии»?
