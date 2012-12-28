Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»

По её итогам 42 иностранца будут выдворены из страны.

Во время второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал–2025», который проходил с 13 по 22 октября, в Липецкой области проверили около 1300 объектов строительства, торговли, общественного питания и мест проживания иностранцев.«Установлен гражданин Армении, находившейся в федеральном розыске за неуплату алиментов. В отношении 42 иностранцев принято решение об административном выдворении, в отношении 16 – о неразрешении въезда в Россию. Выявлено 14 иностранцев, которые находились на территории России незаконно. Все нарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Всего выявлено 545 административных правонарушений, в том числе 123 нарушения правил въезда в Россию, 126 случаев незаконной трудовой деятельности. 170 административных протоколов составлено в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду. Возбуждено 25 уголовных дел.