Покупатель украл с прилавка телефон продавщицы и сел на два года

Советский районный суд Липецка вынес приговор 45-летнему ранее судимому мужчине за кражу с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, утром 12 мая в магазине «Машенька» в Липецке мужчина украл с прилавка принадлежащий продавщице телефон «Самсунг Гэлэкси S24 FE», после чего скрылся. Ущерб составил 51 695 рублей.За кражу телефона мужчине назначили 1 год 10 месяцев лишения свободы, но по совокупности с другим приговором он получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.