сегодня, 14:50
Покупатель украл с прилавка телефон продавщицы и сел на два года
Ущерб составил 51 695 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, утром 12 мая в магазине «Машенька» в Липецке мужчина украл с прилавка принадлежащий продавщице телефон «Самсунг Гэлэкси S24 FE», после чего скрылся. Ущерб составил 51 695 рублей.
За кражу телефона мужчине назначили 1 год 10 месяцев лишения свободы, но по совокупности с другим приговором он получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
