На НЛМК в этом году проведут рекордное число конкурсов профессионального мастерства

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали конкурсы «Лучший по профессии». В этом году их рекордное число – 57. Показать свое мастерство смогут представители 69 профессий, в том числе в составе рабочих бригад. Коллективные конкурсы пройдут у сталеваров, локомотивных бригад и кузнецов.

Одними из первых за звание «Лучшего по профессии» боролись огнеупорщики НЛМК. Они занимаются ремонтом и кладкой печей и ковшей огнеупорными материалами. В финале 13 участников облицовывали ковши для разливки стали. Кирпич и раствор из огнеупорной глины защищает его от воздействия высоких температур и не дает расплавиться. Жюри оценивало аккуратность кладки и качество швов.– Конкурсы профмастерства – это возможность проверить себя, показать свои навыки другим, а также посмотреть на работу коллег. Они поддерживают профессиональный азарт и помогают добиться успеха в работе, – поделился огнеупорщик фасонолитейного цеха НЛМК Илья Ткачёв.По итогам конкурса весь пьедестал почета заняли сотрудники фасонолитейного цеха. Лучшим огнеупорщиком 2026 года признали Никиту Елфимова, второе место занял Владимир Бугаков, а третье – Илья Ткачёв. Лучшим молодым рабочим в возрасте до 30 лет стал Алексей Чуриков.В 2025 году в конкурсах «Лучший по профессии» приняли участие более тысячи сотрудников НЛМК. Победителям вручают премию в размере до 60 тысяч рублей в зависимости от места. Конкурсы профессионального мастерства помогают обмениваться опытом и получать новые знания. Победители корпоративных соревнований участвуют в региональных и федеральных этапах профессиональных конкурсов, где также подтверждают свое мастерство.