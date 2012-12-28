Цены на бензин росли быстрее

Цены на бензин увеличились за последнюю неделю сразу на 0,4% после четырех недель роста по 0,2%.

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области – за последнюю неделю выросла стоимость трех из четырех наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 11 по 16 марта.Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,4% и составила 65,67 рубля за литр (на 10 марта – 65,41 рубля). Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 62,51 рубля против 62,24 рубля за литр неделей ранее, рост составил 0,4%. Стоимость бензина АИ-95 выросла также на 0,4%, с 67,68 до 67,93 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал на 0,2%, с 92,79 до 92,95 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась за неделю – 72,86 рубля. Рост цен составил от 16 до 27 копеек.