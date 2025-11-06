Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
В Липецкой области высажены тысячи молодых деревьев
Общество
Всю минувшую ночь в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
4796
06.11.2025 16:33
15

Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет

Мужчины вместе выпивали в квартире на улице 40 лет Октября и повздорили по пустяковому поводу.

Правобережный суд Липецка приговорил к девяти годам колонии строго режима 39-летнего горожанина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл в доме на улице 40 лет Октября днём 21 апреля этого года. Мужчины были друзьями и вместе выпивали. Но на пустом месте возникла ссора, которая обернулась трагедией.

В ходе ссоры 39-летний обвиняемый избил своего 42-летнего друга, нанеся ему не менее 12 ударов руками и ногами по голове, грудной клетке и животу, а также удары ножом в правую ногу и живот.

Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. От полученных травм 42-летний мужчина умер в больнице. По заключению судмедэкспертизы, причиной его смерти стала комбинированная травма живота.
конфликт
поножовщина
2
5
17
1
1

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Y
вчера, 16:57
А где же они работали и на что же они жили?
Ответить
С такими
вчера, 07:42
друзьями и врагов не надо
Ответить
Ник
06.11.2025 22:23
90% новостей про убийство начинается с "вместе выпивали"
Ответить
Юзернейм
06.11.2025 21:33
Нормально посидели, есть что вспомнить...
Ответить
Здоровью
06.11.2025 19:26
Был причине тяжкий вред, но в больнице мужчина помер........ По неосторожности? Ну и статейка в ук. И ведь трактовку не хотят менять.
Ответить
Ты уверен?
06.11.2025 22:11
В следующий раз толкнешь кого нибудь, а он Богу душу отдаст. И будешь ты за умышленное убийство зону топтать.
Ответить
водка
06.11.2025 18:46
когда ее пьют ума не прибавляет, не убавляет. Она проверяет-есть ли он в принципе.
Ответить
василий
06.11.2025 18:20
водка она такая
Ответить
такие
06.11.2025 18:00
только родственников мучат, своими выходками
Ответить
q
06.11.2025 17:59
Алко делает из человека бабу. Трезвые мужчины никогда не законфликтуют. А если и произойдёт, то завтра снова пожмут руку.
Ответить
Нонка
06.11.2025 17:43
Сейчас спросить у тех двоих -сколько стоит такая-то- мужская дружба? Убийство -страшный грех!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить