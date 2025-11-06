Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет

Мужчины вместе выпивали в квартире на улице 40 лет Октября и повздорили по пустяковому поводу.

Правобережный суд Липецка приговорил к девяти годам колонии строго режима 39-летнего горожанина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл в доме на улице 40 лет Октября днём 21 апреля этого года. Мужчины были друзьями и вместе выпивали. Но на пустом месте возникла ссора, которая обернулась трагедией.В ходе ссоры 39-летний обвиняемый избил своего 42-летнего друга, нанеся ему не менее 12 ударов руками и ногами по голове, грудной клетке и животу, а также удары ножом в правую ногу и живот.Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. От полученных травм 42-летний мужчина умер в больнице. По заключению судмедэкспертизы, причиной его смерти стала комбинированная травма живота.