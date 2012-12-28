Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами

На Новолипецком металлургическом комбинате продолжаются торжественные награждения сотрудников в честь 91-й годовщины первой плавки чугуна. 19 металлургов получили ведомственные награды.

Заслуженные награды сотрудникам НЛМК вручили за многолетний труд в отрасли и профессиональные достижения. Среди них — потомственные металлурги, люди, посвятившие профессии десятки лет жизни, активные инициаторы и наставники молодежи.В числе награжденных — начальник управления дирекции по энергетическому производству НЛМК Олег Дереза. Трудовой путь на комбинате он начал в 1989 году в должности машиниста котлов теплоэлектроцентрали. Олег Дереза — из династии металлургов, на НЛМК работали его родители и сестры. Общий трудовой стаж семьи составляет более 100 лет.— Оглядываясь назад, я понимаю, какой большой путь прошел комбинат. Я видел, как он развивался. НЛМК – это моя судьба, я испытываю гордость за то, что являюсь его частью, —поделился Олег Дереза.Наградой отметили и машиниста крана металлургического производства цеха динамной стали НЛМК Лилию Марчук. На комбинате она работает большую часть жизни — 38 лет. В 2024 году вместе с коллегами по цеху Лилия подала 15 рационализаторских инициатив.— Переживаю самые трогательные и теплые эмоции. Я очень люблю наш комбинат и горжусь тем, что работаю здесь. Спасибо руководству за то, что в моем лице нашли того человека, который достоин этой награды, — поделилась Лилия Марчук.Всего в честь 91-й годовщины первой плавки чугуна на НЛМК наградят порядка 900 человек. Более 80 металлургов отметят муниципальными, региональными и ведомственными наградами. Около 800 сотрудников получат именные сертификаты, а их портреты в течение следующего года будут украшать цеховые доски почета.