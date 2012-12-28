«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Сезон начался 1 апреля и закончился сегодня, 1 ноября.
По данным Госавтоинспекции, за этот сезон, а он начался 1 апреля, произошло 29 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (к ним относятся не только электросамокаты, но и электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие средства, передвигающиеся с помощью электродвигателя). В авариях получили травмы 30 человек. К счастью, никто не погиб.
Комментарии (6)