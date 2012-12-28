Все новости
Происшествия
191
58 минут назад
6

30 человек травмированы за время сезона электросамокатов

Сезон начался 1 апреля и закончился сегодня, 1 ноября.

Сегодня закончился сезон использования электросамокатов, кикшеринговые компании должны убрать их с улиц Липецка.

По данным Госавтоинспекции, за этот сезон, а он начался 1 апреля, произошло 29 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (к ним относятся не только электросамокаты, но и электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие средства, передвигающиеся с помощью электродвигателя). В авариях получили травмы 30 человек. К счастью, никто не погиб.
электросамокаты
0
0
1
2
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Уточнить
39 минут назад
А по мотоциклистам что?
Ответить
Ну...
40 минут назад
Не такая уж и страшная цифра. Плохо, что скаждым годом растёт.
Ответить
Липчанин
44 минуты назад
Почему закрыли сезон? Еще тепло!
Ответить
Татьяна
45 минут назад
Сезон не закончился, только что видела двоих на одном самокате.
Ответить
Сима
51 минуту назад
Тепло стоит, можно было не завершать сезон, зимы может быть опять не будет.
Ответить
Внушаемый
53 минуты назад
Сегодня также стоят самокаты повсюду ! Видно неспроста !
Ответить
