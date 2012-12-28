«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
сегодня, 10:56
У пьяного водителя конфисковали мопед
Также мужчина лишился прав на 2,5 года.
Мужчина сел нетрезвым за руль 8 марта. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее он уже имел административное наказание за пьяную езду. Но снова попался сотрудникам ДПС на том же самом.
