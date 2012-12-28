У пьяного водителя конфисковали мопед

Также мужчина лишился прав на 2,5 года.

Усманский районный суд приговорил 30-летнего водителя мопеда к 240 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Так же у него конфисковали в пользу государства мопед марки «Орион».Мужчина сел нетрезвым за руль 8 марта. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее он уже имел административное наказание за пьяную езду. Но снова попался сотрудникам ДПС на том же самом.