Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
Читать все
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Общество
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
У пьяного водителя конфисковали мопед
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Липецкий полицейский — в финале Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
Общество
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
2 и 4 ноября поликлиники работать не будут
Здоровье
Читать все
Происшествия
488
сегодня, 10:56
3

У пьяного водителя конфисковали мопед

Также мужчина лишился прав на 2,5 года.

Усманский районный суд приговорил 30-летнего водителя мопеда к 240 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Так же у него конфисковали в пользу государства мопед марки «Орион».

Мужчина сел нетрезвым за руль 8 марта. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее он уже имел административное наказание за пьяную езду. Но снова попался сотрудникам ДПС на том же самом.
ПДД
пьяная езда
0
0
0
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Праздник же
сегодня, 11:51
Праздник же был... Что так сурово? Ехал за цветами жене, чтобы сохранить семейные ценности.
Ответить
Можно в Сселки
сегодня, 11:50
Тут один постоянно пьяный на мопеде гоняет!
Ответить
Лесник
сегодня, 11:15
А какая дальнейшая судьба мопеда? Может быть его можно передать в наше министерство лесного хозяйства для патрулирования лесных массивов, а то наши уже порядком поизносились. Спасибо.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить