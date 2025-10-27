Общество
«В подвале поселились черви»
Управляющая компания получила заявки от жильцов и ими занимается.
— В подвале куча червей, воняет — жуть! Уже больше месяца течет канализационный стояк, и всё льётся на землю. И труба, на которую поставили хомут, снова капает и вздулась: ни сегодня — завтра взорвётся, — рассказала жительница дома Галина Щеглова.
Со слов жильцов, заявки в ЕДС они передали, диспетчеру ЖЭКа звонили.
— В подвале в третьем подъезде стоит неприятный запах. В квартире на первом этаже, которая находится над местом протечки, сырость, под обоями плесень, обои отваливаются, — добавляют жильцы.
Как сообщил GOROD48 технический директор ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин, заявки от жильцов есть, ими занимаются.
— Дому 60 лет, капитального ремонта в нём не было — что вы хотите?! Вот трубы и рвутся. На этот раз — с холодной водой. Из-за аварийной ситуации её отключили, — сказал Александр Пешкин.
