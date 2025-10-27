Все новости
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
Происшествия
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Общество
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Общество
Красный уровень опасности объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Общество
В Чаплыгине из-за порывов на водопроводе многие улицы остались без воды
Общество
Общество
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
У капитально отремонтированного 66-го липецкого детсада еще и благоустроят территорию
Общество
Общество
450
31 минуту назад
3

«В подвале поселились черви»

Управляющая компания получила заявки от жильцов и ими занимается.

Из дома №4 по улице Пушкина сегодня жалуются на очередной порыв в подвале. На этот раз повреждена труба с холодной водой. В доме нет холодной воды, вечером 26 октября её подачу перекрыла аварийная служба.

— В подвале куча червей, воняет — жуть! Уже больше месяца течет канализационный стояк, и всё льётся на землю. И труба, на которую поставили хомут, снова капает и вздулась: ни сегодня — завтра взорвётся, — рассказала жительница дома Галина Щеглова.

dc801a44-c98b-4ff1-9018-872f606c28a8.jpeg+2025-10-27-10.08.34.jpg

e5c44317-1f76-446e-85dc-f41db41ec513.jpeg+2025-10-27-10.08.34.jpg

Со слов жильцов, заявки в ЕДС они передали, диспетчеру ЖЭКа звонили.

— В подвале в третьем подъезде стоит неприятный запах. В квартире на первом этаже, которая находится над местом протечки, сырость, под обоями плесень, обои отваливаются, — добавляют жильцы.

Как сообщил GOROD48 технический директор ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин, заявки от жильцов есть, ими занимаются.

— Дому 60 лет, капитального ремонта в нём не было — что вы хотите?! Вот трубы и рвутся. На этот раз — с холодной водой. Из-за аварийной ситуации её отключили, — сказал Александр Пешкин.
ЖКХ
0
0
2
1
1

Комментарии (3)

Сначала новые
Клава
3 минуты назад
Какие страшные трубы.
Ответить
Гость
16 минут назад
Как можно иметь 120-150 домов что у этой УК в обслуживании ? И почти у большинства домов вот такая ситуация, работать в МАЯКЕ не кому. Сначала доведут дом до подобного состояния а потом не знают что делать когда одна за другой аварии то там то там, они просто не успевают. Вовремя мы ушли от них.
Ответить
Что вы хотите?
17 минут назад
А сам ты не догадываешься?
Ответить
