«Помяли Дашкину машину и уезжают!»

Видео ночного происшествия в коттеджном посёлке «Берендей».

В вашем браузере отключен JavaScript

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео, снятое в коттеджном посёлке «Берендей».На записи видна группа молодых людей, которая садится в машину и, уезжая, таранит припаркованное рядом авто. Никакой реакции ос стороны компании не следует, она продолжает движение и, не останавливаясь, уезжает с места ДТП.В своём сообщении читатель называет этих людей «хулиганами» и утверждает, что перед аварией они пытались избить девушку, а также повредили плитку на фасаде одного из домов, но подтверждений этим противоправным действиям не предоставлено.По словам читателя, пострадавшие написали заявление в полицию.