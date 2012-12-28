Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Читать все
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1295
сегодня, 12:08
7

«Помяли Дашкину машину и уезжают!»

Видео ночного происшествия в коттеджном посёлке «Берендей».

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео, снятое в коттеджном посёлке «Берендей».

На записи видна группа молодых людей, которая садится в машину и, уезжая, таранит припаркованное рядом авто. Никакой реакции ос стороны компании не следует, она продолжает движение и, не останавливаясь, уезжает с места ДТП.

В своём сообщении читатель называет этих людей «хулиганами» и утверждает, что перед аварией они пытались избить девушку, а также повредили плитку на фасаде одного из домов, но подтверждений этим противоправным действиям не предоставлено.

По словам читателя, пострадавшие написали заявление в полицию.
ДТП
0
0
8
1
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Садовод
13 минут назад
В английском языке коттедж — простой домик, обычно расположенный в сельской местности, или домик фермера.
Ответить
Гоша
15 минут назад
Так бухой поэтому и не остановился, если ГАИ ждать они же это выяснят сразу
Ответить
Это
28 минут назад
будующий пешеход, на ближайший год.
Ответить
-
43 минуты назад
Жалко полицию за такую быдло бытовуху
Ответить
Илларион
13 минут назад
А что еë жалеть? Это дело одной выкуренной сигареты. И дело раскрыто.
Ответить
мнение народа
58 минут назад
Мы же не в зоопарке. Молодой человек, вас не учили разрешение спрашивать снимать? опять можоры развлекаются
Ответить
Илларион
19 минут назад
У кого или чего спрашивать разрешение? Молодой человек улицу за окном снимал и происходящее там. У улицы нельзя спросить разрешение.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить