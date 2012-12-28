Происшествия
1295
сегодня, 12:08
7
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Видео ночного происшествия в коттеджном посёлке «Берендей».
На записи видна группа молодых людей, которая садится в машину и, уезжая, таранит припаркованное рядом авто. Никакой реакции ос стороны компании не следует, она продолжает движение и, не останавливаясь, уезжает с места ДТП.
В своём сообщении читатель называет этих людей «хулиганами» и утверждает, что перед аварией они пытались избить девушку, а также повредили плитку на фасаде одного из домов, но подтверждений этим противоправным действиям не предоставлено.
По словам читателя, пострадавшие написали заявление в полицию.
0
0
8
1
2
Комментарии (7)