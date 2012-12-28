Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
сегодня, 13:19
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
На Новолипецком металлургическом комбинате начались торжественные награждения в честь 91-ой годовщины первой плавки чугуна. Всего отметят около 900 сотрудников компании.
– Я – металлург в третьем поколении. Мои дед и отец отработали на предприятии не один десяток лет. Я горжусь тем, что продолжаю нашу династию и тем, что нужен комбинату, — поделился кузнец на молотах и прессах основного механосборочного цеха НЛМК Александр Золотарев.
– На комбинате я работаю всего три года и уже стала финалистом конкурса «Лучший по профессии». Мне нравится, что компания дает возможность сотрудникам развивать профессиональные навыки и повышать квалификацию, — рассказала машинист крана основного механосборочного цеха НЛМК Светлана Попова.
В честь годовщины первой плавки на НЛМК проведут 18 торжественных церемоний и обновят 56 досок почета с портретами почти 800 сотрудников. Более 70 металлургов получат ведомственные, областные и городские награды.
