Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца
Общество
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
А на камнях растут деревья?
Общество
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
НЛМК Live
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Общество
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Происшествия
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
НЛМК Live
649
сегодня, 13:19
7

На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки

На Новолипецком металлургическом комбинате начались торжественные награждения в честь 91-ой годовщины первой плавки чугуна. Всего отметят около 900 сотрудников компании.

Первыми наградили работников машиностроительных и ремонтных цехов предприятия. За большой вклад в развитие производства они получили именные сертификаты, а их портреты в течение следующего года будут украшать цеховые доски почета. Награды вручили тем, кто показывает высокие результаты в работе, предлагает новые идеи по улучшению производства и занимается реализацией важных для компании проектов. 

– Я – металлург в третьем поколении. Мои дед и отец отработали на предприятии не один десяток лет. Я горжусь тем, что продолжаю нашу династию и тем, что нужен комбинату, — поделился кузнец на молотах и прессах основного механосборочного цеха НЛМК Александр Золотарев.

– На комбинате я работаю всего три года и уже стала финалистом конкурса «Лучший по профессии». Мне нравится, что компания дает возможность сотрудникам развивать профессиональные навыки и повышать квалификацию, — рассказала машинист крана основного механосборочного цеха НЛМК Светлана Попова.

В честь годовщины первой плавки на НЛМК проведут 18 торжественных церемоний и обновят 56 досок почета с портретами почти 800 сотрудников. Более 70 металлургов получат ведомственные, областные и городские награды.

награждение

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
65+
30 минут назад
Когда шахтёры бастовали стучали на горбатом мосту касками мы здесь спасали коксовые батареи горели сутками не уходили с работы нечего было загружать в печи отгрузки угля не было и они герои жизни а мы так ерунда .
Ответить
уважение
35 минут назад
конечно за тяжелый труд, но мне кажется, что непосредственное участие в выплавке стали эти люди не принимают или я устарел сейчас все делает автоматика?
Ответить
65+
56 минут назад
Профсоюз один горно-металлургический у шахтёров есть отраслевая пенсия у металлургов хрен потому-то профком беспокоится за карман Лисина а работяги ему до лапочки выжили все соки и выживай как хочешь .
Ответить
Липецк
сегодня, 15:47
город металлургов. Наша сила в плавках!
Ответить
65+
сегодня, 15:16
Как всегда приближенные к начальству и профкомовские прихлебатели а 23 000 работяг которые не учавствовать в этом празднике на банкете , им пахать . Бывший рабочий с 30 летним стажем ( горячим ) без наград .
Ответить
гость
сегодня, 14:16
Как всегда награждают по блату или просто попали пальцем в небо, а достойные люди, проработавшие более 40 лет так и не дождутся никак своей награды(((
Ответить
ВАСЯ
сегодня, 14:55
100% СОГЛАСЕН!!! У ЖЕНЫ СТАЖ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ. И НИЧЕГО. МОЛОДЕЖЬ ТАЩАТ ЗА УШИ ИЛИ ПОЛНЫХ ПЕНСИНЕРОВ, А ТАКИХ КАК ОНА, КТО ВСЮ ЖИЗНЬ НА ЗАВОДЕ И ТЯНЕТ ВСЮ РАБОТУ, ПОКА МОЛОДЕЖЬ ПО КОНКУРСАМ ПРЫГАЕТ, ОЧЕНЬ МНОГО... НОВАЯ ВЛАСТЬ НА НЛМК ЧИХАТЬ НА НИХ ХОТЕЛА....
Ответить
