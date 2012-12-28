На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки

На Новолипецком металлургическом комбинате начались торжественные награждения в честь 91-ой годовщины первой плавки чугуна. Всего отметят около 900 сотрудников компании.

Первыми наградили работников машиностроительных и ремонтных цехов предприятия. За большой вклад в развитие производства они получили именные сертификаты, а их портреты в течение следующего года будут украшать цеховые доски почета. Награды вручили тем, кто показывает высокие результаты в работе, предлагает новые идеи по улучшению производства и занимается реализацией важных для компании проектов.– Я – металлург в третьем поколении. Мои дед и отец отработали на предприятии не один десяток лет. Я горжусь тем, что продолжаю нашу династию и тем, что нужен комбинату, — поделился кузнец на молотах и прессах основного механосборочного цеха НЛМК Александр Золотарев.– На комбинате я работаю всего три года и уже стала финалистом конкурса «Лучший по профессии». Мне нравится, что компания дает возможность сотрудникам развивать профессиональные навыки и повышать квалификацию, — рассказала машинист крана основного механосборочного цеха НЛМК Светлана Попова.В честь годовщины первой плавки на НЛМК проведут 18 торжественных церемоний и обновят 56 досок почета с портретами почти 800 сотрудников. Более 70 металлургов получат ведомственные, областные и городские награды.