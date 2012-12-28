Пьяный водитель угрожал полицейским, а потом у него дома нашли боеприпасы и 6 кг наркотика

Следком расследовал дело 47-летнего жителя Грязинского округа обвиняемого сразу в трех преступлениях: угрозе насилием представителю власти, хранение боеприпасов и наркотиков.

По данным следствия, 4 октября прошлого года пьяного грязинца на автомобиле остановил наряд ГИБДД. Он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, а когда полицейские составили на него протокол, начал инспекторам угрожать, демонстрируя ножи.«При осмотре места жительства фигуранта обнаружены незаконно хранившиеся боеприпасы к огнестрельному оружию, а также части наркосодержащих растений, предназначенные для личного употребления. Общая масса вещества растительного происхождения в высушенном виде составила более шести килограммов, что относится к крупному размеру», — сообщает обалстное управление Следственного комитета.На стадии предварительного следствия обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.