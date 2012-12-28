Общество
сегодня, 17:10
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 14 апреля без холодной воды останутся потребители восьми улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, №№ 13. 15 по улице Ленина, обесточат проспект 60 лет СССР.
