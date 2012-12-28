На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 14 апреля без холодной воды останутся потребители восьми улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 6, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, в частном секторе улиц Кротевича, Щорса, Чайковского, 30 лет Октября, проезда Лузана.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, №№ 13. 15 по улице Ленина, обесточат проспект 60 лет СССР.