Спорт
853
вчера, 17:50
3

Липецкий «Мбаппе» разыгрался: «молодёжка» разнесла в гостях Брянск

Самая яркая победа «Металлурга-М» в сезоне.

Дублеры «Металлурга» не так часто радуют поклонников победами, но сегодня явно её день. В Брянске надежды липецкого футбола одержали самую яркую и крупную победу в сезоне над местным «БГУОР-Спартаком» - 5:0.

Главным героем стал 17-летний нападающий Роман Ведищев, который имеет отношения к четырём голам. Уже на 3-й минуте липчанам удалась размашистая комбинация: не часто появляющийся в старте Антон Глебов навесил мяч с правого фланга, Денис Корнаухов сделал скидку головой и Ведищев так же головой с близкого расстояния поразил цель. Вратарь здесь сыграл не лучшим образом.

А на 43-й минуте произошёл ключевой эпизод матча: единственный посланец из основного «Металлурга» Егор Комельков (правда, пока так и не сыгравший ни одной минуты во второй лиге) тонким пасом вывел Ведищева на рандеву с голкипером. Форварда успел толкнуть рукой в спину защитник Рафаел Зейналов – удаление за фол последней надежды и пенальти. 11-метровый четко реализовал защитник Владимир Татаринов – 2:0.

Во втором тайме липчане добили вконец измотанного игрой в меньшинстве соперника. На 72-й минуте после розыгрыша углового Ведищев ушёл от защитника и прострелил на угол вратарской, откуда капитану «Металлурга» Ивану Сазонову оставалось не промазать с нескольких метров – 3:0.

Затем начали отличаться уже футболисты, вышедшие на замену. На 73-й минуте забил Илья Левищев, несколькими минутами ранее не использовавший выход один на один с голкипером – 4:0.

Пятый мяч на счету Степана Воробьёва, которому тоже 18 лет, но он впервые отличился на уровне СФФ «Центр». Не успела секундная стрелка сделать полный круг после его выхода на поле, как на 76-й минуте Степан головой замкнул навес Сергея Титова. А предголевую передачу Титову сделал Ведищев.

Роман Ведищев – воспитанник липецкого футбола, успевший побывать в Академиях «Краснодара» и питерского «Зенита». Летом вернулся к родным пенатам. Главные качества – скорость и дриблинг, причём некоторые финты пытается заимствовать у своего любимого футболиста чемпиона мира-2018 француза Киллиана Мбаппе. Ведищев – лучший бомбардир дубля, на его счету теперь 5 голов – далеко от его летнего обещания забивать по голу в каждом матче, но солидный результат по меркам «Металлурга-М».

Победа не позволила липчанам обойти Брянск в турнирной таблице. Подопечные Сергея Хрипункова так и остаются на предпоследнем 8-м месте – 15 матчей, 14 очков. До спартаковцев не хватает одного очка, но Брянск сегодня уже завершил сезон, а у липчан остаётся в запасе одна игра 25 октября дома на Центральном стадионе «Металлург» с «Фортуной» из Боровска, начало в 14:00.
Футбол
«Металлург-М»
Роман Ведищев
1
0
0
6
4

Комментарии (3)

Сначала новые
Матырский Марадона
вчера, 22:19
Липецкий Мбаппе?! Ничего себе!
Ответить
Ларь
вчера, 21:25
Ну всё в Локомотив его.
Ответить
Липчанин
вчера, 18:51
Что вы думали, что мы этот колхоз не обыграем?
Ответить
