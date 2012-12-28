Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Общество
182
54 минуты назад
Туман ожидается в Липецкой области
Видимость ухудшится.
Водителей и пешеходов просят быть более внимательными.
0
0
0
0
0
Комментарии