Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы
Но ни один беспилотник до региона не долетел.
По данным Министерства обороны, над регионами России за ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
12 – над территорией Брянской области,
по 5 БПЛА – над территориями Калужской области и Республики Башкортостан,
3 – над территорией Московской области,
по 2 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей,
по 1 – над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей,
6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.
