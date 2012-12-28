Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы

Но ни один беспилотник до региона не долетел.

17 октября в 22.16 в Липецкой области вводился желтый уровень — «Воздушная опасность». Но ни один дрон до региона не долетел. Воздушную опасность отменили в 06.12.По данным Министерства обороны, над регионами России за ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:12 – над территорией Брянской области,по 5 БПЛА – над территориями Калужской области и Республики Башкортостан,3 – над территорией Московской области,по 2 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей,по 1 – над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей,6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.