«Свет Добра» осветил успехи и перспективы социального бизнеса в Липецкой области

В Липецке подвели итоги работы форума социальных предпринимателей «Свет Добра».

15 октября в Липецке прошел форум социальных предпринимателей «Свет Добра». На форуме шестерым предпринимателям вручены гранты фонда «Наше будущее», в качестве поддержки того благого дела, которое они делают — не просто занимаются бизнесом, но обеспечивают рабочими местами слобозащищенные слои населения, оказывают услуги бесплатно или по льготным ценами людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, многодетным семьям.Одним из таких грантополучателей стала Вероника Казакова. Она задействована в бизнесе, оказывающем населению услуги «скорой помощи».— Мы трудоустраиваем в нашу компанию социально-уязвимые слои населения. Более 50% нашего штата — пенсионеры, предпенсионеры, многодетные, и родители, воспитывающие детей в одиночку. Но не только этот фактор определяет нашу предпринимательскую деятельность, как социальную. Наша частная медицинская организация имеет «прикрепленное» население, получающее помощь бесплатно, в рамках программы подушевого финансирования территориального фонда медицинского страхования. Таких более 7,5 тысячи человек, это «прикрепленых», а фактически — 11 тысяч. За свою деятельность наша организация уже неоднократного отмечалась на различных конурах, мы получали гранты. У нас три автомобиля работают на платных услугах, три — бесплатных для населения. На гранты мы приобретали оборудование для этих машин.По словам Вероники Казаковой, грант фонда «Наше будущее» пойдет на оплату аренды помещений и новые рабочие места.Как отметил вице-губернатор Сергей Курбатов, такие социальные предприниматели ценны именно своим неравнодушием.— Они не только и не просто зарабатывают деньги, их бизнес приносит большую пользу социально незащищенным категориям населения. А мы, со своей стороны, активно поддерживаем их субсидиями, обучением. Социальное предпринимательство, несмотря на бюджетные сложности, мы будем поддерживать и дальше.Еще одной грантополучательницей стала предприниматель Екатерина Пономарева.— У нас акваклуб — оздоровительное плавание для грудных детей, ребят до 8 лет, и их мам. В акваклубе могут, пользуясь разными льготами и даже бесплатно, заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья и из слабозащищенных слоев населения. На грант мы собираемся открыть новые детские направление — нейрофитнес и логопедию, заняться обучением персонала. Я просто счастлива, что на таких как мы обращают внимание, ведь социальное предпринимательство это даже не столько про бизнес, это про идею.— На примере выигравших сегодня конкурс социальных предпринимателей можно видеть, как важна и нужна их деятельность, — сказала GOROD48 министр экономического развития Липецкой области Лариса Шибина. — Социальный бизнес решает острые общественные задачи, и наша общая цель — создавать для него максимально благоприятные условия развития, включая финансовые и административные меры поддержки. Также мы благодарны фондам, проводящим такие конкурсы, обучающие форумы.В Липецкой области стабильно работают около ста социально ориентированных компаний и предпринимателей. Они не только создают рабочие места для уязвимых категорий граждан, но и обеспечивают производство важнейших социальных продуктов и услуг. Государство всесторонне поддерживает такие инициативы. Меры поддержки включают льготное кредитование под 5% годовых при текущей ключевой ставке ЦБ в 18%. Помимо доступных займов, предпринимателям предоставляются пониженные налоговые ставки и бесплатные консультации в центре «Мой бизнес». Для оперативного решения проблем и совершенствования законодательства при губернаторе Игоре Артамонове действует специальная рабочая группа по социальному предпринимательству.— Сегодня мы увидели колоссальный потенциал социального предпринимательства в Липецкой области, где особое отношение к этому социально-ответственному бизнесу. Надеюсь, полученные гранты — это серьезный шаг вперед для победителей, но не менее ценна и поддержка сообщества, и органов власти, центра «Мой бизнес». На моей памяти уже долгое время эти структуры делают большой вклад, прикладывают большие усилия, чтобы сплачивать социальных предпринимателей и помогать этому направлению, развивать его, создавать такому бизнесу комфортные условия и дополнительные механизмы поддержки, — поделился впечатлениями Денис Богатов, руководитель региональных проектов Фонда «Наше будущее».Кроме награждения Денис Богатов провел для социальных предпринимателей обучающий семинар, ответил на их вопросы. Форум наглядно продемонстрировал, что «Свет Добра» — это эффективный инструмент для получения новых знаний, поиска партнеров и вдохновения для реализации социально значимых проектов.