45 минут назад
«Свет Добра» осветил успехи и перспективы социального бизнеса в Липецкой области
В Липецке подвели итоги работы форума социальных предпринимателей «Свет Добра».
Одним из таких грантополучателей стала Вероника Казакова. Она задействована в бизнесе, оказывающем населению услуги «скорой помощи».
— Мы трудоустраиваем в нашу компанию социально-уязвимые слои населения. Более 50% нашего штата — пенсионеры, предпенсионеры, многодетные, и родители, воспитывающие детей в одиночку. Но не только этот фактор определяет нашу предпринимательскую деятельность, как социальную. Наша частная медицинская организация имеет «прикрепленное» население, получающее помощь бесплатно, в рамках программы подушевого финансирования территориального фонда медицинского страхования. Таких более 7,5 тысячи человек, это «прикрепленых», а фактически — 11 тысяч. За свою деятельность наша организация уже неоднократного отмечалась на различных конурах, мы получали гранты. У нас три автомобиля работают на платных услугах, три — бесплатных для населения. На гранты мы приобретали оборудование для этих машин.
По словам Вероники Казаковой, грант фонда «Наше будущее» пойдет на оплату аренды помещений и новые рабочие места.
Как отметил вице-губернатор Сергей Курбатов, такие социальные предприниматели ценны именно своим неравнодушием.
— Они не только и не просто зарабатывают деньги, их бизнес приносит большую пользу социально незащищенным категориям населения. А мы, со своей стороны, активно поддерживаем их субсидиями, обучением. Социальное предпринимательство, несмотря на бюджетные сложности, мы будем поддерживать и дальше.
Еще одной грантополучательницей стала предприниматель Екатерина Пономарева.
— У нас акваклуб — оздоровительное плавание для грудных детей, ребят до 8 лет, и их мам. В акваклубе могут, пользуясь разными льготами и даже бесплатно, заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья и из слабозащищенных слоев населения. На грант мы собираемся открыть новые детские направление — нейрофитнес и логопедию, заняться обучением персонала. Я просто счастлива, что на таких как мы обращают внимание, ведь социальное предпринимательство это даже не столько про бизнес, это про идею.
— На примере выигравших сегодня конкурс социальных предпринимателей можно видеть, как важна и нужна их деятельность, — сказала GOROD48 министр экономического развития Липецкой области Лариса Шибина. — Социальный бизнес решает острые общественные задачи, и наша общая цель — создавать для него максимально благоприятные условия развития, включая финансовые и административные меры поддержки. Также мы благодарны фондам, проводящим такие конкурсы, обучающие форумы.
В Липецкой области стабильно работают около ста социально ориентированных компаний и предпринимателей. Они не только создают рабочие места для уязвимых категорий граждан, но и обеспечивают производство важнейших социальных продуктов и услуг. Государство всесторонне поддерживает такие инициативы. Меры поддержки включают льготное кредитование под 5% годовых при текущей ключевой ставке ЦБ в 18%. Помимо доступных займов, предпринимателям предоставляются пониженные налоговые ставки и бесплатные консультации в центре «Мой бизнес». Для оперативного решения проблем и совершенствования законодательства при губернаторе Игоре Артамонове действует специальная рабочая группа по социальному предпринимательству.
— Сегодня мы увидели колоссальный потенциал социального предпринимательства в Липецкой области, где особое отношение к этому социально-ответственному бизнесу. Надеюсь, полученные гранты — это серьезный шаг вперед для победителей, но не менее ценна и поддержка сообщества, и органов власти, центра «Мой бизнес». На моей памяти уже долгое время эти структуры делают большой вклад, прикладывают большие усилия, чтобы сплачивать социальных предпринимателей и помогать этому направлению, развивать его, создавать такому бизнесу комфортные условия и дополнительные механизмы поддержки, — поделился впечатлениями Денис Богатов, руководитель региональных проектов Фонда «Наше будущее».
Кроме награждения Денис Богатов провел для социальных предпринимателей обучающий семинар, ответил на их вопросы. Форум наглядно продемонстрировал, что «Свет Добра» — это эффективный инструмент для получения новых знаний, поиска партнеров и вдохновения для реализации социально значимых проектов.
