В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор

Стоимость антиконкурентного соглашения превышает 66 миллионов рублей.

Липецкое УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «СКД» и ООО «Строительная компания РУССГРАД» — эти компании подозреваются в заключении картеля.«Антимонопольный орган выявил признаки сговора в трех электронный аукционах на строительство домов в поселке Добринка в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Совокупная стоимость антиконкурентного соглашения превышает 66 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.УФАС полагает, что организации совместно участвовали в торгах, использовали единую инфраструктуру и не снижали начальную максимальную цену контрактов. Так фирмы координировали свои действия и отказывались от конкурентной борьбы в пользу заранее определённого победителя. В случае подтверждения сговора компаниям грозят оборотные штрафы, а виновным должностным лицам — административная ответственность.