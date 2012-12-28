Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Стоимость антиконкурентного соглашения превышает 66 миллионов рублей.
«Антимонопольный орган выявил признаки сговора в трех электронный аукционах на строительство домов в поселке Добринка в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Совокупная стоимость антиконкурентного соглашения превышает 66 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
УФАС полагает, что организации совместно участвовали в торгах, использовали единую инфраструктуру и не снижали начальную максимальную цену контрактов. Так фирмы координировали свои действия и отказывались от конкурентной борьбы в пользу заранее определённого победителя. В случае подтверждения сговора компаниям грозят оборотные штрафы, а виновным должностным лицам — административная ответственность.
