Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Происшествия
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
В Липецкой области открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных
Общество
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор

Стоимость антиконкурентного соглашения превышает 66 миллионов рублей.

Липецкое УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «СКД» и ООО «Строительная компания РУССГРАД» — эти компании подозреваются в заключении картеля.

«Антимонопольный орган выявил признаки сговора в трех электронный аукционах на строительство домов в поселке Добринка в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Совокупная стоимость антиконкурентного соглашения превышает 66 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.

УФАС полагает, что организации совместно участвовали в торгах, использовали единую инфраструктуру и не снижали начальную максимальную цену контрактов. Так фирмы координировали свои действия и отказывались от конкурентной борьбы в пользу заранее определённого победителя. В случае подтверждения сговора компаниям грозят оборотные штрафы, а виновным должностным лицам — административная ответственность.
Комментарии (4)

Такса глубоководная.
11 минут назад
Во, выявили. И не знали.
Алоизий
31 минуту назад
Это была очень тяжёлая, нигде ранее не проводившаяся, не имеющая аналогов аналитическая работа. На её проведение из бюджета было выделено 500 миллиардов рублей...
ГОСТЬ53
40 минут назад
"Прошу отнестись с пониманием..."
Выявили?
48 минут назад
Что там выявлять, если у всех один учредитель, и один адрес регистрации...
