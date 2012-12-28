Все новости
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Загрязнение реки Дон оценили в 99 миллионов рублей
Общество
55-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
Под видом лотереи подростков заманивают в финансовые пирамиды
Происшествия
На трассе «Липецк-Хлевное» горел «ЗИЛ»
Происшествия
Общество
554
39 минут назад
7

Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал

А в списке городских бюджетников появились инструменталист, солист и артист.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета начальник управления муниципальной службы и кадровой работы мэрии Юрий Сапанков попросил депутатов внести ряд изменений в положение «О денежном содержании, социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы города Липецка и депутатов городского Совета депутатов». Одно из изменений — премирование муниципальных служащих раз в квартал, а не раз в полгода, как было ранее. Юрий Сапанков добавил, что это изменение не потребует увеличения фонда оплаты труда муниципалов (по данным Счетной палаты Липецка, в мэрии в прошлом году работало 542 муниципальных служащих с фондом оплаты труда 523,7 млн рублей).

Также на сессии депутаты проголосовали за увеличение с 1 октября должностных окладов и тарифных ставок на 4,5% для работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе и работников муниципальных учреждений, чья оплата труда не регулируется указами президента Российской Федерации 2012 года. Для работников учреждений, финансируемых из областного бюджета, необходимые средства будут предусмотрены в виде дополнительно доведенной субвенции.

Кстати, с подачи мэрии в список городских бюджетников ввели профессии инструменталиста, солиста и артиста.
бюджет
Липецкий горсове
зарплатат
2
0
0
0
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ветеран
16 минут назад
А пенсионерам премии не предвидятся? Ну очень хочется.
Ответить
Да, действительно
26 минут назад
хоть каждый день, мы не против!
Ответить
Animal planet.
26 минут назад
Молодцы, поздравляю! А тем временем Лебедянь молоко в Пролетарском на 11 мкр,стало стоить 170 руб.
Ответить
Лип
29 минут назад
Премии за что?зп мало?
Ответить
О как
31 минуту назад
Перед тем, как снова себя премировать отопление дайте
Ответить
Алькаш
33 минуты назад
Премии должны быть ежеутренними!Пришёл,а премия уже с тобой!
Ответить
!
34 минуты назад
Хоть какая-то хорошая новость! Достойные люди должны достойно получать.
Ответить
