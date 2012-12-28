Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
А в списке городских бюджетников появились инструменталист, солист и артист.
Также на сессии депутаты проголосовали за увеличение с 1 октября должностных окладов и тарифных ставок на 4,5% для работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе и работников муниципальных учреждений, чья оплата труда не регулируется указами президента Российской Федерации 2012 года. Для работников учреждений, финансируемых из областного бюджета, необходимые средства будут предусмотрены в виде дополнительно доведенной субвенции.
Кстати, с подачи мэрии в список городских бюджетников ввели профессии инструменталиста, солиста и артиста.
