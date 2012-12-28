Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал

А в списке городских бюджетников появились инструменталист, солист и артист.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета начальник управления муниципальной службы и кадровой работы мэрии Юрий Сапанков попросил депутатов внести ряд изменений в положение «О денежном содержании, социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы города Липецка и депутатов городского Совета депутатов». Одно из изменений — премирование муниципальных служащих раз в квартал, а не раз в полгода, как было ранее. Юрий Сапанков добавил, что это изменение не потребует увеличения фонда оплаты труда муниципалов (по данным Счетной палаты Липецка, в мэрии в прошлом году работало 542 муниципальных служащих с фондом оплаты труда 523,7 млн рублей).Также на сессии депутаты проголосовали за увеличение с 1 октября должностных окладов и тарифных ставок на 4,5% для работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе и работников муниципальных учреждений, чья оплата труда не регулируется указами президента Российской Федерации 2012 года. Для работников учреждений, финансируемых из областного бюджета, необходимые средства будут предусмотрены в виде дополнительно доведенной субвенции.Кстати, с подачи мэрии в список городских бюджетников ввели профессии инструменталиста, солиста и артиста.