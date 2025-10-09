Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»

Липецкая область участвует в главном агропромышленном событии года — Российской агровыставке «Золотая осень-2025», где регион представил продукцию более 20 предприятий и хозяйств.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», в этом году проходит с 8 по 11 октября. Ее организатором является министерство сельского хозяйства РФ. От Липецкой области делегацию возглавляет заместитель губернатора Илья Карлин.Экспозиция Липецкой области заняла на выставке достойное место: тепличные овощи, детское питание, яблоки, кондитерские, хлебобулочные, молочные, мясные и колбасные изделия, соки, напитки, джемы, растительные масла, кофе, сыры, сахар, топинамбур – это потенциал Липецкой области и ее гордость.Так, по итогам прошлого года область вошла в топ-5 по производству сахара, детского питания, овощей закрытого грунта, замороженного картофеля фри. В этом году ожидается достойный урожай яблок. Всего свою продукцию в Москву привезли более 20 ведущих предприятий и хозяйств региона. С их достижениями познакомился полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев — он посетил выставочный стенд нашей области.Центральной темой «Золотой осени-2025» стала цифровизация аграрного сектора. И на площадке выставки уже подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Липецкой области и АО «Агропромышленный центр цифровизации». Распространение программного обеспечения на предприятиях агропромышленного комплекса, обеспечение их информационной безопасности, развитие цифровых платформ для автоматизации производственных процессов – от учёта посевных площадей до управления логистикой и переработкой продукции, образовательные программы, семинары и практикумы для фермеров, руководителей сельхозпредприятий и специалистов перерабатывающей отрасли: соглашение предусматривает большой комплекс мер. В ближайшие годы цифровыми инструментами планируются охватить более 70% сельхозпредприятий региона.Также в рамках «Золотой осени» прошло торжественное награждение — семь наград завоевали на выставке ветеринарные службы Липецкой области. За внедрение цифровых систем, модернизацию лабораторной базы, эффективную борьбу с эпизоотиями, наставничество молодых кадров отметили региональное управление ветеринарии, областную ветеринарную лабораторию, Липецкую городскую и Измалковскую станции по борьбе с болезнями животных, Добринскую, Лев-Толстовскую и Липецкую районные ветстанции.Награды главной агровыставки страны за внедрение цифровых технологий и образовательных методик получил Липецкий Гостехнадзор.Призером Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» стала директор школы села Большой Хомутец Добровского округа Вера Храброва — она заняла третье место в номинации «Есть женщины в русских селеньях». Под ее руководством в школе открыт первый в России «Агрокванториум» — с умной теплицей, гидропонной установкой и робототехникой. А ученики агроклассов знакомятся с современными агротехнологиями, основами растениеводства и новейшей сельскохозяйственной техникой.