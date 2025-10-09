Все новости
Общество
152
сегодня, 16:47
1

Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»

Липецкая область участвует в главном агропромышленном событии года — Российской агровыставке «Золотая осень-2025», где регион представил продукцию более 20 предприятий и хозяйств. 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», в этом году проходит с 8 по 11 октября. Ее организатором является министерство сельского хозяйства РФ. От Липецкой области делегацию возглавляет заместитель губернатора Илья Карлин. 

Экспозиция Липецкой области заняла на выставке достойное место: тепличные овощи, детское питание, яблоки, кондитерские, хлебобулочные, молочные, мясные и колбасные изделия, соки, напитки, джемы, растительные масла, кофе, сыры, сахар, топинамбур – это потенциал Липецкой области и ее гордость.

Так, по итогам прошлого года область вошла в топ-5 по производству сахара, детского питания, овощей закрытого грунта, замороженного картофеля фри. В этом году ожидается достойный урожай яблок. Всего свою продукцию в Москву привезли более 20 ведущих предприятий и хозяйств региона. С их достижениями познакомился полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев — он посетил выставочный стенд нашей области. 

7G8A3051.jpg

Центральной темой «Золотой осени-2025» стала цифровизация аграрного сектора. И на площадке выставки уже подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Липецкой области и АО «Агропромышленный центр цифровизации». Распространение программного обеспечения на предприятиях агропромышленного комплекса, обеспечение их информационной безопасности, развитие цифровых платформ для автоматизации производственных процессов – от учёта посевных площадей до управления логистикой и переработкой продукции, образовательные программы, семинары и практикумы для фермеров, руководителей сельхозпредприятий и специалистов перерабатывающей отрасли: соглашение предусматривает большой комплекс мер. В ближайшие годы цифровыми инструментами планируются охватить более 70% сельхозпредприятий региона. 

photo_2025-10-09_16-26-28.jpg

Также в рамках «Золотой осени» прошло торжественное награждение — семь наград завоевали на выставке ветеринарные службы Липецкой области. За внедрение цифровых систем, модернизацию лабораторной базы, эффективную борьбу с эпизоотиями, наставничество молодых кадров отметили региональное управление ветеринарии, областную ветеринарную лабораторию, Липецкую городскую и Измалковскую станции по борьбе с болезнями животных, Добринскую, Лев-Толстовскую и Липецкую районные ветстанции.

ветеринары медаьлки2.jpg

Награды главной агровыставки страны за внедрение цифровых технологий и образовательных методик получил Липецкий Гостехнадзор.

Призером Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» стала директор школы села Большой Хомутец Добровского округа Вера Храброва — она заняла третье место в номинации «Есть женщины в русских селеньях». Под ее руководством в школе открыт первый в России «Агрокванториум» — с умной теплицей, гидропонной установкой и робототехникой. А ученики агроклассов знакомятся с современными агротехнологиями, основами растениеводства и новейшей сельскохозяйственной техникой.

храброва.jpg
сельское хозяйство
«Золотая осень»
2
0
0
1
0

Комментарии (1)

Хотелось
46 минут назад
Бы посмотреть хоть одним глазом на липецкий сахар.Его уже нет в продаже много лет.Где он растворяется?
