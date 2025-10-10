Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике

Она приветствовала участников фестиваля «Липецкие театральные встречи». Официально министр культуры Липецкой области по-прежнему в декрете.

Сегодня завершается 41-й фестиваль « Липецкие театральные встречи ». В 16:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого состоится вечер памяти Народного артиста России, Лауреата Государственной Премии России Михаила Янко — он скончался 13 июня этого года на 76-м году жизни. А в 19:00 фестиваль закроет спектаклем «Василий Тёркин» московский театр «Школа драматического искусства».Накануне на фестивале «Липецкие театральные встречи» свой 115-й театральный сезон открыл Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского со спектаклем-визитной карточкой своего города «Севастопольский вальс». Он создан к 240-летию города-героя Севастополя.Но главным событием стало неожиданное появление на сцене министра культуры Липецкой области Ирины Кремнёвой. Дело в том, что ещё в апреле она ушла в декрет. Министр родила девочку и долгое время не появлялась на публике.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе министерства культуры, официально Ирина Кремнёва из декрета пока не вышла. И.о. министра культуры Липецкой области по-прежнему Яна Тонких.Ирина Кремнёва со сцены поприветствовала художественного руководителя театра Луначарского Григория Лифанова и подарила ему памятный знак фестиваля «Липецкие театральные встречи». А ей в свою очередь вручили букет.





Фестиваль «Липецкие театральные встречи» шёл с 27 сентября и открылся спектаклем «12» Никиты Михалкова . Всего за 14 дней на фестивале показано 20 спектаклей, на которых побывали 14 тысяч зрителей. Также прошли творческие встречи, семинары и обсуждения.





В этом году значительная часть фестиваля была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, Гомельский молодёжный театр представил постановку «Вне времени» по рассказу Кира Булычёва «Можно попросить Нину?» — историю о мистическом телефонном звонке, который соединил людей из 1942 года и послевоенного будущего. Также в фестиваль вошли спектакли по произведениям отечественных классиков: Пушкина, Толстого, Чехова, Тургенева, Островского, Булгакова.

Среди участников фестиваля были театры из Владимира, Ельца, Костромы, Саратова, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Владикавказа.