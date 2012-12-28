Умер известный липецкий театральный артист Михаил Янко

Прощание пройдёт на большой сцене ЛГАДТ.

В ЛГАДТ сообщили, что руководство решило провести открытую гражданскую панихиду на большой сцене театра. Правда, её дата пока неизвестно. День и время прошения с Михаилом Янко будет сообщено дополнительно.







Фото vk.com/teatrtolstogo

Минувшей ночью на 76-м году жизни скончался один из самых известных липецких артистов Михаил Янко.Уроженец Воронежа и выпускник актёрского факультета ГИТИТСа с 1971-77 гг. работал в Ульяновском театре драмы, а в 1978 году перебрался в Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого. С тех пор наш город стал его второй родиной. В 2000-02 гг. Янко выступал в МХАТе им. М. Горького, в 2002 году вернулся в наш город, служил в Липецком драматическом театре, с 2009 г. вернулся в ЛГАДТ.За карьеру, которая длилась почти полвека Янко сыграл в сотнях спектаклей, самые известные из которых «Чайка» (А. Чехов), «Скупой» (Мольер), «Последний срок» (В. Распутина), «Похождения Остапа Бендера» (И. Ильф и Е. Петров), «Чума на оба ваших дома» (Г.Горин). В 1985 стал лауреатом Государственной премии России за создание образа Астрова в спектакле «Дядя Ваня».Его манера перевоплощения, мастерство игры, поставленный голос вызывали любовь и уважение публики.