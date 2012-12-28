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Происшествия
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
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Культура
395
49 минут назад
4

Умер известный липецкий театральный артист Михаил Янко

Прощание пройдёт на большой сцене ЛГАДТ.

Минувшей ночью на 76-м году жизни скончался один из самых известных липецких артистов Михаил Янко.

Уроженец Воронежа и выпускник актёрского факультета ГИТИТСа с 1971-77 гг. работал в Ульяновском театре драмы, а в 1978 году перебрался в Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого. С тех пор наш город стал его второй родиной. В 2000-02 гг. Янко выступал в МХАТе им. М. Горького, в 2002 году вернулся в наш город, служил в Липецком драматическом театре, с 2009 г. вернулся в ЛГАДТ.

За карьеру, которая длилась почти полвека Янко сыграл в сотнях спектаклей, самые известные из которых «Чайка» (А. Чехов), «Скупой» (Мольер), «Последний срок» (В. Распутина), «Похождения Остапа Бендера» (И. Ильф и Е. Петров), «Чума на оба ваших дома» (Г.Горин). В 1985 стал лауреатом Государственной премии России за создание образа Астрова в спектакле «Дядя Ваня».

Его манера перевоплощения, мастерство игры, поставленный голос вызывали любовь и уважение публики.

В ЛГАДТ сообщили, что руководство решило провести открытую гражданскую панихиду на большой сцене театра. Правда, её дата пока неизвестно. День и время прошения с Михаилом Янко будет сообщено дополнительно.

Фото vk.com/teatrtolstogo

Утрата
Михаил Янко
ЛГАДТ
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Комментарии (4)

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Carma
13 минут назад
Мы все проиграем смерти :( .Поверить в то, что нас до рождения не существовало, легко! Но поверить в то, что после смерти мы не будем существовать, на порядок сложнее.
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Р
20 минут назад
Жаль уходят самые лучшие люди из ссср. Действительно таланты. А не как сейчас
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Какого прошения?
26 минут назад
Прощания. Жертвы ЕГЭ
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Анна
38 минут назад
Было бы неплохо писать статьи без ошибок
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