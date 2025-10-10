В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»

Двух детей забрали в больницу.



Днем 10 октября на перекрестке улиц Вавилова и Шишкина столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лада Гранта».По словам очевидцев, перед улицей Шишкина на Вавилова, по которой ехал «Логан» стоит знак «СТОП», так как обзор на перекрестке плохой.Водитель «Рено» выехал на перекресток и слегка зацепил «Гранту», после чего, сидевшая за ее рулём женщина потеряла управление, переехала через бордюр, проломила забор и въехала в дом.— Двух детей из «Гранты» скорая увезла в больницу на осмотр, — рассказал очевидец аварии.