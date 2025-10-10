Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
В Липецке по-особому заделывают ямы
Общество
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
«На кладбище просто ужас что творится!»
Общество
На улице Фурманова провалился асфальт
Общество
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
Происшествия
770
сегодня, 13:27
2

В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»

Двух детей забрали в больницу.

Днем 10 октября на перекрестке улиц Вавилова и Шишкина столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лада Гранта».

Изображение WhatsApp 2025-10-10 в 12.jpg+2025-10-10-12.44.34.jpg

По словам очевидцев, перед улицей Шишкина на Вавилова, по которой ехал «Логан» стоит знак «СТОП», так как обзор на перекрестке плохой.

Изображение WhatsApp 2025-10-10 в 12.20.jpg+2025-10-10-12.44.34.jpg

Водитель «Рено» выехал на перекресток и слегка зацепил «Гранту», после чего, сидевшая за ее рулём женщина потеряла управление, переехала через бордюр, проломила забор и въехала в дом.

Изображение WhatsApp 2025-10-10 в 12.2.jpg+2025-10-10-12.44.34.jpg

— Двух детей из «Гранты» скорая увезла в больницу на осмотр, — рассказал очевидец аварии.

Изображение WhatsApp 2025-10-10 в 1.jpg+2025-10-10-12.44.34.jpg
ДТП
забор
0
5
1
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Скрип
сегодня, 14:00
Судя по фото ЦЕНТР ЛИПЕЦКА представлен во всей красе.Представляю как выглядят окраины.
Ответить
Неожиданно
сегодня, 13:44
Сидишь дома,а к тебе автомобиль в гости....
Ответить
