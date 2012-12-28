Все новости
Общество
47
40 минут назад

В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой 10 октября станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители частного сектора Тракторного и части улицы Прудной, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дом № 2 по улице Прудной, жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, Одесской, Станционной, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

10 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 6 по улице Шуминского, № 12а по улице Алмазной, обесточат улицы Ново-весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, садоводчество «Ударник».
