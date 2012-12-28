Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Происшествия
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Читать все
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX
Происшествия
Из провала в 15-м микрорайоне до сих пор течет вода
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
80-летний водитель пострадал в ДТП на мосту в Ельце
Происшествия
В Грязях ищут родственников танкиста
Общество
Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе
Происшествия
Читать все
Общество
632
сегодня, 13:08
21

Из провала в 15-м микрорайоне до сих пор течет вода

Оказалось, что кроме теплосети повреждена труба с холодной водой.

«Сегодня для жителей 15 микрорайона утро совсем не доброе. Обещанную горячую воду так и не дали. Зато вода бежит на улице. На месте аварии никого нет. Кто возместит убытки?», — написала GOROD48 возмущенная жительница Липецка.

Напомним, накануне у дома № 36 в 15 микрорайоне образовался провал, который рухнул автомобиль «Форд». Выяснилось, что прорвало теплосеть диаметром полметра. На время ее ремонта от горячего водоснабжения были отключены два десятка домов. Вечером энергетики отчитались, что возобновили подачу воды

Однако из провала до сих пор сочится вода.

«На этом участке обнаружены утечки из трубопровода, который не принадлежит «РИР Энерго», и не имеет отношения к горячему водоснабжению. Информация передана в ЕДС», — рассказали в компании «РИР Энерго».

В компании «РВК-Липецк» подтвердили, что после того, как из провала достали автомобиль, была обнаружена «незначительная» утечка на водопроводе диаметром 100 миллиметров. Трубу перекрыли. Менять ее собираются сегодня, 9 октября.

Накануне ремонт проводить не стали, чтобы не мешать устранению порыва на тепловых сетях. Из-за ремонта водопровода жильцам дома № 36 на улице 15 микрорайон отключили холодную воду. В «РВК-Липецк» пообещали организовать подвоз воды в цистернах.
порыв
0
0
6
0
2

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зато отчитались уже
6 минут назад
что всё сделано...
Ответить
Совсем
9 минут назад
нет профессионалов в Липецке? Истребили? Одни кое - какеры остались?
Ответить
Пророк
11 минут назад
Еще немного поиграются во всякие РИРы/РВК и т.п., а потом передадут гнилые трубы мэрии на баланс.
Ответить
Женя
16 минут назад
Ха ха ха весь город Липецк рушится на глазах ?
Ответить
Ага))
9 минут назад
особенно веселит конский ценник на жильё в человейниках (новых и старых) на фоне этой разрухи....
Ответить
САИ
23 минуты назад
Дебилизм процветает в "жемчужине" Черноземья.
Ответить
Губернатор Цирка
41 минуту назад
Не благодарите!
Ответить
65+
43 минуты назад
Наверное в городе ещё есть трубы которые укладывали при Петре 1 и на них нет ни какой документации .
Ответить
Печаль
43 минуты назад
Денису теперь парковаться негде и нечем
Ответить
Кадышева
47 минут назад
вы хотите "Ручеёк"?))))
Ответить
ГОСТЬ53
52 минуты назад
Мы устали от этого цирка
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить