Общество
сегодня, 13:08
Из провала в 15-м микрорайоне до сих пор течет вода
Оказалось, что кроме теплосети повреждена труба с холодной водой.
Напомним, накануне у дома № 36 в 15 микрорайоне образовался провал, который рухнул автомобиль «Форд». Выяснилось, что прорвало теплосеть диаметром полметра. На время ее ремонта от горячего водоснабжения были отключены два десятка домов. Вечером энергетики отчитались, что возобновили подачу воды.
Однако из провала до сих пор сочится вода.
«На этом участке обнаружены утечки из трубопровода, который не принадлежит «РИР Энерго», и не имеет отношения к горячему водоснабжению. Информация передана в ЕДС», — рассказали в компании «РИР Энерго».
В компании «РВК-Липецк» подтвердили, что после того, как из провала достали автомобиль, была обнаружена «незначительная» утечка на водопроводе диаметром 100 миллиметров. Трубу перекрыли. Менять ее собираются сегодня, 9 октября.
Накануне ремонт проводить не стали, чтобы не мешать устранению порыва на тепловых сетях. Из-за ремонта водопровода жильцам дома № 36 на улице 15 микрорайон отключили холодную воду. В «РВК-Липецк» пообещали организовать подвоз воды в цистернах.
