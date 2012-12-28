Все новости
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Общество
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Общество
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
Происшествия
Мэрия выплатит покусанному бродячей собакой восьмилетнему мальчику 80 000 рублей
Происшествия
Происшествия
28-летняя женщина обчистила счёт знакомой
Происшествия
Происшествия
В Липецкой области выбирают туристический символ и слоган
Общество
Общество
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
Происшествия
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Общество
Квас и лимонад незаконно рекламировали герои «Ну, погоди!»
Общество
Общество
Происшествия
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне

Провал возле дома №36, в который угодил автомобиль, образовался в результате порыва трубы диаметром 500 мм.

Как сообщили в филиале «РИР-Энерго Липецкая генерация», завершен ремонт трубопровода возле дома №36 в 15-м микрорайоне. К 23 часам возобновится подача горячей воды в дома №№ 35/а, 35б, 39 15-го микрорайона, а также на улицу Звёздную, №№10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/2, 16, 16/2, 15/1, 17, 12; Космонавтов, №№47/6, 49/5, 51; Берзина, №9.

Горячую воду отключили сегодня утром, после того как в 15-м микрорайоне в котлован с горячей водой провалился автомобиль. Яма образовалась в результате подмыва грунта водой из лопнувшей трубы.

«Во время обследования специалисты обнаружили утечку воды — заменили повреждённый участок диаметром 500 мм и запустили систему. Сейчас идёт заполнение сети. Из-за большого диаметра трубопровода процесс займёт некоторое время, поэтому подключение домов будет происходить постепенно», — сообщили в «РИР-Энерго».
коммунальная авария
отключения
Комментарии (3)

Гость
15 минут назад
А опрессовка по два раза в год что не выявело этого порыва? И что вы тогда и как давите, что при подачи горячей воды трубы рвутся как промокашки??????
парторг
8 минут назад
Это вам не в СССР, когда за такие промоины, руководство клали партбилеты на стол.
Вердикт
38 минут назад
Во всём виновата труба.
