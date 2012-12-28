Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Происшествия
277
48 минут назад
3
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Провал возле дома №36, в который угодил автомобиль, образовался в результате порыва трубы диаметром 500 мм.
Горячую воду отключили сегодня утром, после того как в 15-м микрорайоне в котлован с горячей водой провалился автомобиль. Яма образовалась в результате подмыва грунта водой из лопнувшей трубы.
«Во время обследования специалисты обнаружили утечку воды — заменили повреждённый участок диаметром 500 мм и запустили систему. Сейчас идёт заполнение сети. Из-за большого диаметра трубопровода процесс займёт некоторое время, поэтому подключение домов будет происходить постепенно», — сообщили в «РИР-Энерго».
1
0
2
0
0
Комментарии (3)