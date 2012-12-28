Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Конфликт на парковке обошёлся липчанину в 45 000 рублей
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
Из пруда рыбхоза пытались украсть 265 карпов
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
«Мы снова плаваем!»
Общество
По смертельному ДТП в Тербунском районе возбуждено уголовное дело
Происшествия
35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей
Происшествия
Общество
124
42 минуты назад

Возможности искусственного интеллекта обсудили предприниматели РОРП ЛО

3 октября Региональное объединение работодателей и предпринимателей Липецкой области отметило свой 22-й день рождения. К этому событию приурочили образовательное мероприятие на тему «Генеративный ИИ. Внедрение в повседневную жизнь».  

Приветствуя присутствующих, директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина отметила: «Мы одно из старейших общественных объединений работодателей в регионе. На протяжении этого времени количество наших участников только растет: это крупный, средний и малый бизнес. Мы не теряем интерес друг другу и нам важно вместе развиваться».
          
Приглашенный спикер Виталий Якушин рассказал присутствующим как устроены нейросети и охарактеризовал самые популярные мировые наработки.  Предприниматели узнали, как можно использовать нейросети для генерации аудио, текста, видео,  программирования. Обратил внимание на риски и необходимость максимально точно ставить задачи,   чтобы получить нужный ответ.  

Вызвала интерес тема галлюцинаций, которыми страдает искусственный интеллект, генерируя недостоверную или вымышленную информацию. Например, на вопрос сколько у лошади ног, ИИ отвечает — восемь: две передних, две задних, две левых и две правых.  Почему так получается? Искусственный интеллект анализирует имеющиеся данные и выдает результат, а не считает сам или думает. При этом ИИ отлично справляется с такими задачами, например, как проверка различных гипотез до внедрения их в производство. 

Эксперт дал советы руководителям, как внедрить ИИ на предприятии, определив для начала  две-три ключевые зоны, где нейросети дадут быстрый результат, назначить координатора, обозначить правила игры, а потом масштабировать задачу, и не забывать измерять реальную пользу, а не формальный результат.

При внедрении нейросетей в компании стоит переосмыслить роль сотрудников (нейросети берут на себя рутину!), развивать их новые навыки, думать стратегически, поощрять эксперименты с ИИ. 

- Искусственный интеллект ничего не решит за вас, он только ускорит то, что вы уже делаете правильно. ИИ - это не волшебная палочка, это инструмент усиления, а не замены, - уверен Виталий Якушин.

В завершении встречи Виталий Якушин предложил присутствующим попробовать ИИ в деле. Бизнесмены угадывали, какие тексты написал человек, какие — ИИ, большинство не ошиблось в авторстве. 

- Мы понимаем, что сервисы генеративного искусственного интеллекта приобрели огромную популярность и стали частью нашей реальной жизни. Нам, как работодателям, необходимо создать условия для успешного внедрения таких технологий и сервисов, что будет обеспечивать рост и развитие наших предприятий, - подвела итог встречи Ольга Митрохина.


