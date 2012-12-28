Возможности искусственного интеллекта обсудили предприниматели РОРП ЛО

3 октября Региональное объединение работодателей и предпринимателей Липецкой области отметило свой 22-й день рождения. К этому событию приурочили образовательное мероприятие на тему «Генеративный ИИ. Внедрение в повседневную жизнь».

Приветствуя присутствующих, директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина отметила: «Мы одно из старейших общественных объединений работодателей в регионе. На протяжении этого времени количество наших участников только растет: это крупный, средний и малый бизнес. Мы не теряем интерес друг другу и нам важно вместе развиваться».Приглашенный спикер Виталий Якушин рассказал присутствующим как устроены нейросети и охарактеризовал самые популярные мировые наработки. Предприниматели узнали, как можно использовать нейросети для генерации аудио, текста, видео, программирования. Обратил внимание на риски и необходимость максимально точно ставить задачи, чтобы получить нужный ответ.Вызвала интерес тема галлюцинаций, которыми страдает искусственный интеллект, генерируя недостоверную или вымышленную информацию. Например, на вопрос сколько у лошади ног, ИИ отвечает — восемь: две передних, две задних, две левых и две правых. Почему так получается? Искусственный интеллект анализирует имеющиеся данные и выдает результат, а не считает сам или думает. При этом ИИ отлично справляется с такими задачами, например, как проверка различных гипотез до внедрения их в производство.Эксперт дал советы руководителям, как внедрить ИИ на предприятии, определив для начала две-три ключевые зоны, где нейросети дадут быстрый результат, назначить координатора, обозначить правила игры, а потом масштабировать задачу, и не забывать измерять реальную пользу, а не формальный результат.При внедрении нейросетей в компании стоит переосмыслить роль сотрудников (нейросети берут на себя рутину!), развивать их новые навыки, думать стратегически, поощрять эксперименты с ИИ.- Искусственный интеллект ничего не решит за вас, он только ускорит то, что вы уже делаете правильно. ИИ - это не волшебная палочка, это инструмент усиления, а не замены, - уверен Виталий Якушин.В завершении встречи Виталий Якушин предложил присутствующим попробовать ИИ в деле. Бизнесмены угадывали, какие тексты написал человек, какие — ИИ, большинство не ошиблось в авторстве.- Мы понимаем, что сервисы генеративного искусственного интеллекта приобрели огромную популярность и стали частью нашей реальной жизни. Нам, как работодателям, необходимо создать условия для успешного внедрения таких технологий и сервисов, что будет обеспечивать рост и развитие наших предприятий, - подвела итог встречи Ольга Митрохина.