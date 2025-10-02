В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды

В Липецке состоялось масштабное празднование 85-летия системы среднего профессионального образования, в рамках которого чествовали лучших преподавателей, мастеров и ветеранов этой сферы.

Торжественная церемония прошла в театре танца «Казаки России». С видеопоздравлениями к собравшимся обратились президент России Владимир Путин, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Более 160 работников системы СПО получили заслуженные награды из рук вице-губернатора Юлии Котляровой и министра образования Липецкой области Дмитрия Демихова. Им были вручены грамоты Министерства просвещения РФ, благодарности губернатора, почётные грамоты областного министерства образования и другие награды.Татьяне Голигеровой, преподавателю Липецкого политехнического техникума присвоено звание «Почётный работник сферы образования». 22 года она трудится в системе среднего профобразования.— Я после вуза сразу пришла в систему СПО и с тех пор так и остаюсь в ней. Я сразу попала в очень хороший коллектив Липецкого металлургического колледжа. В нем как и сейчас готовили будущих металлургов, это и сварочное дело, доменное производство, в общем специалистов всей чёрной металлургии, плюс коксохимического производства, лаборантов. В колледже всегда было хорошее учебное оборудование и крепкий преподавательский состав. Я училась у них, сама учила детей. Было интересно. А когда любишь профессию работается легко.Из металлургического колледжа Татьяна Голигерова перешла в политехнический техникум и сейчас преподает химию. У нее на лацкане делового костюма красуется уже значок «Заслуженный работник Липецкой области». Теперь она еще и «Почетный работник сферы образования». Свои успехи она связывает с коллективами учебных заведений где ей довелось трудиться. Но все-таки критериями отбора для присвоения таких званий являются определенные условия.— В первую очередь учитываются заслуги учеников. Мои ребята — победителиразличных конкурсов, городских, областных, всероссийских. И плюс мои выпускники продолжают обучение дальше. Ребята учатся и в «бауманке», и в московском информационном университете, и в «Станкине», университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. И, конечно же, сотни ребят работают и занимают различные должности на ведущих предприятиях региона и страны. Наверное, это и есть оценка.Нагрудного знака «За верность профессии» удостоена мастер производственного обучения Елецкого колледжа инновационных технологий Лидия Дятлова. Она ветеран СПО! Преподает с 1972 года! У нее очень много министерских, ведомственных и профессиональных наград.Лидия Дятлова преподавала в липецком поварском училище, которое не имело номера, потом в СПТУ №34, и сейчас в строю, учит будущих поваров и кондитеров в Елецком колледже инновационных технологий.— За 53 года даже боюсь подсчитывать, скольких поваров, кондитеров подготовила, — говорит ветеран СПО. — Но эта сфера постоянно расширяется, и требует новых кадров. Недостатка в учениках нет. И плохих учеников нет. Некоторые с характером попадались, но взрослели и перевоспитывались. Главное к ним относиться с душой, как к своим детям. Конечно, если смотреть на день сегодняшний и сравнивать с тем, что было полвека назад в системе тогда еще профтехобразования, то, конечно же, сегодня оборудование на котором мы учим молодежь, это просто какой-то уже космос. Я не хочу сказать, что тогда оно было каким-то не таким, оно соответствовало своему времени. Но сами видите, как далеко шагнули технологии в пищевой промышленности. И наши учебные заведения всем этим оснащены. Есть на чем учить. А кроме этого сейчас государство особенное внимание обращает на среднее профессиональное образование. Существует множество программ, в которых участвует СПО, и работать стало проще, и детям обучаться. И уже на первом курсе они практику проходят, деньги зарабатывают, навыки сразу приобретают.По словам министра образования Липецкой области Дмитрия Демихова, в Липецкой области создано пять кластеров по программе «Профессионалитет».— Участие в программе «Профессионалитет» — это возможность улучшить и материально-техническую базу наших учреждений, и расширить горизонты сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями. Ещё важным является и то, что мы выпускаем наших студентов чуть раньше из образовательных учреждений, которые вливаются в нашу профессиональную среду, в нашу экономику. Значимым достижением для нас в этом году является то, что мы увеличили набор более чем на 1200 бюджетных мест в системе среднего профессионального образования. И у нас таких бюджетных мест свыше семи тысяч, что на самом деле тоже является достаточно значимым событием для нашего региона. Если сравнивать с прошлым годом, мы фактически увеличили на четверть бюджетные места. Это касается крупных достижений, которые у нас случились недавно. А что будет в будущем для дальнейшей реализации таких проектов? Если мы говорим вообще в целом о системе среднего профессионального образования, для нас приоритетная задача — отвечать на вызовы экономики. То есть, по сути, среднее профессиональное образование готовит людей труда, которые приходят на предприятия и создают экономику нашей страны. Отсюда наша задача соответствовать тем запросам экономики, которые, собственно говоря, актуальны здесь и сейчас. Ну и самим необходимо быть актуальными, — поделился с GOROD48 Дмитрий Демихов.На сегодняшний день система среднего профессионального образования региона объединяет 23 тысячи студентов и более 2 тысяч сотрудников. Подготовку кадров ведут 22 профессиональные образовательные организации по более чем 40 профессиям и 90 специальностям. Вузы Липецкой области также реализуют программы СПО.В регионе успешно работают пять производственно-образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в сферах металлургии, здравоохранения, машиностроения, цифровой энергетики и сельского хозяйства. Самые востребованные специальности — сварщик, электромонтер, агроном, фельдшер, столяр, учитель начальных классов.В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» создан центр опережающей профессиональной подготовки и 35 современных мастерских. Развитие системы среднего профессионального образования продолжается по новому нацпроекту «Молодежь и дети».