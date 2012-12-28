За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Спорт
130
46 минут назад
Директор «Металлурга» решил сыграть в воротах и… забил гол соперникам
Никогда не скучно смотреть матч, в котором забивают 18 голов.
Отстаивающий титул липецкий «Сокол» перед игрой в Измалково с «Восходом» остался без голкипера: Иван Коровин отсутствовал по семейным обстоятельствам, а Александр Лапин уехал на турнир ветеранов. В итоге в «рамку» решил встать нападающий Вадим Банных, по основной деятельности – генеральный директор «Металлурга».
Защищать ворота в официальной игре ему приходилось впервые, но душа форварда постоянно рвалась вперёд. Как признался GOROD48 сам Вадим Банных, его мечтой было забить гол, играя вратарём. И он забил! Во втором тайме «вратарь-гоняла» отправился бить штрафной и с 20-ти метров подсёк мяч над стенкой, поразив угол ворот. У измалковского коллеги не было шанса отбить удар! К слову, это был единственный штрафной, который вызвался бить Банных.
Игра завершилась со счётом – 12:6. У сокольцев «покер» оформил Владислав Викулин, два мяча на счету Николая Лутовинова, по одному у Банных, Николая Коновалова, Остапа Рыжова, Евгения Барбашина, Сергей Чернышова (оба экс-футболисты «Металлурга»), ещё один мяч соперники забили в свои ворота. У «Восхода» отличились Иван Саввин (трижды), Максим Гладких, Вячеслав Алибалов, автогол.
В другом матче «Витязь» из Ельца обыграл «Родник» (Паршиновка, Добринский район) – 4:2.
По всей видимости, судьба чемпионства решится в очных встречах главных фаворитов: «Сокола» и «Родника».
К слову, в чемпионате области по футболу и раньше бывали случаи, когда забивали вратари. В 1998 году Алексей Печуро, выступавший тогда за чаплыгинский «Авангард», ударом со штрафного на последней минуте принёс ничью в игре с будущим чемпионом области липецким «Водником» – 1:1.
А в 2019 году отличился нынешний тренер вратарей «Металлурга» Давид Иканович. Его паршиновский «Родник» проигрывал «Темпу» из Доброго, вратарь прибежал на розыгрыш углового и ударом головой спас команду – 1:1.
Липецкий футбол и голы вратарей – это особый вид искусства. Ведь даже лучшим бомбардиром в истории «Металлурга» с 88-ю мячами является Николай Егоров, чуть ли не половину своей карьеры проведший на посту «номер один».
0
0
0
3
0
Комментарии