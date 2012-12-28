У «Металлурга» новый генеральный директор

Изменение не назовешь революционным, а скорее - логичным и оправданным.

В футбольном клубе GOROD48 подтвердили, что больших изменений от рокировки не произойдёт, добавив, что «Металлург» был и остаётся амбициозным клубом и флагманом «спорта №1» в Липецкой области. По информации из кулуаров, перестановка лишь отражает сложившуюся фактически систему управления клубом.



Банных известен также и как меценат футбола, создатель и идейный вдохновитель команды «Сокол», которая близка к шестой подряд победе в чемпионате Липецкой области.



После 3-х матчей без побед (поражение и две ничьих) от обязанностей главного тренера был освобождён Дмитрий Бугаков, бразды правления с приставкой «и.о.» принял его помощник Евгений Фролов.Следующий матч «красно-чёрные» проведут в воскресенье, 28 сентября, в Рязани. А очередной матч в Липецке состоится в субботу, 4 октября, со столичной «Родиной-М», начало в 14:00.

Новым генеральным директором ФК «Металлург» с сегодняшнего дня стал 39-летний воспитанник липецкого футбола Вадим Банных ().Новичком его никак не назовёшь, в структуре «Металлурга» он работает с 2023 года – сначала на должности исполнительного, затем спортивного директора. Банных официально сменил в роли клубной «фигуры №1» бывшего футболиста Андрея Овчинникова (), за плечами которого клубный рекорд – 15 игровых сезонов в команде «сталеваров». «Добринский Марадона» остался в «Металлурге», но на более близкой ему позиции спортивного директора.