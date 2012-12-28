Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Читать все
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
886
сегодня, 15:44
1

У «Металлурга» новый генеральный директор

Изменение не назовешь революционным, а скорее - логичным и оправданным.

Новым генеральным директором ФК «Металлург» с сегодняшнего дня стал 39-летний воспитанник липецкого футбола Вадим Банных (на фото слева).

Новичком его никак не назовёшь, в структуре «Металлурга» он работает с 2023 года – сначала на должности исполнительного, затем спортивного директора. Банных официально сменил в роли клубной «фигуры №1» бывшего футболиста Андрея Овчинникова (на фото справа), за плечами которого клубный рекорд – 15 игровых сезонов в команде «сталеваров». «Добринский Марадона» остался в «Металлурге», но на более близкой ему позиции спортивного директора.

В футбольном клубе GOROD48 подтвердили, что больших изменений от рокировки не произойдёт, добавив, что «Металлург» был и остаётся амбициозным клубом и флагманом «спорта №1» в Липецкой области. По информации из кулуаров, перестановка лишь отражает сложившуюся фактически систему управления клубом.

Банных известен также и как меценат футбола, создатель и идейный вдохновитель команды «Сокол», которая близка к шестой подряд победе в чемпионате Липецкой области.

В последних турах «Металлург» немного сдал позиции и после 22-х игр с 40 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, но один-два удачных матча могут вновь вплотную приблизить команду к лидеру. При этом даже тренеры соперников называют липчан самой играющей командой «подгруппы №3». После 3-х матчей без побед (поражение и две ничьих) от обязанностей главного тренера был освобождён Дмитрий Бугаков, бразды правления с приставкой «и.о.» принял его помощник Евгений Фролов.

Следующий матч «красно-чёрные» проведут в воскресенье, 28 сентября, в Рязани. А очередной матч в Липецке состоится в субботу, 4 октября, со столичной «Родиной-М», начало в 14:00.
Футбол
«Металлург»
2
1
0
1
6

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Игорь
12 минут назад
Флагман играет по сути в третьей лиге в Липецке давно убили спорт
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить