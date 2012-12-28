Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
сегодня, 15:44
У «Металлурга» новый генеральный директор
Изменение не назовешь революционным, а скорее - логичным и оправданным.
Новичком его никак не назовёшь, в структуре «Металлурга» он работает с 2023 года – сначала на должности исполнительного, затем спортивного директора. Банных официально сменил в роли клубной «фигуры №1» бывшего футболиста Андрея Овчинникова (на фото справа), за плечами которого клубный рекорд – 15 игровых сезонов в команде «сталеваров». «Добринский Марадона» остался в «Металлурге», но на более близкой ему позиции спортивного директора.
В футбольном клубе GOROD48 подтвердили, что больших изменений от рокировки не произойдёт, добавив, что «Металлург» был и остаётся амбициозным клубом и флагманом «спорта №1» в Липецкой области. По информации из кулуаров, перестановка лишь отражает сложившуюся фактически систему управления клубом.
Банных известен также и как меценат футбола, создатель и идейный вдохновитель команды «Сокол», которая близка к шестой подряд победе в чемпионате Липецкой области.
Следующий матч «красно-чёрные» проведут в воскресенье, 28 сентября, в Рязани. А очередной матч в Липецке состоится в субботу, 4 октября, со столичной «Родиной-М», начало в 14:00.
