Общество
382
59 минут назад
3
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Опасные зоны обозначают сигнальными лентами, но их срывают.
— Проблема парковки автомобилей в непосредственной близости от трамвайных путей (менее метра) приводит к регулярным блокировкам движения трамваев. К сожалению, наши попытки обозначить опасные зоны сигнальными лентами часто пресекаются вандалами. Это вынуждает нас вызывать экипаж ГАИ, что неизбежно влечет за собой задержки в расписании движения транспортных средств, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент транспорта.
Фото - vk.com
1
0
3
0
1
