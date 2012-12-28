Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке

Опасные зоны обозначают сигнальными лентами, но их срывают.

В соцсетях расходятся сделанные в Липецке фотографии припаркованных в непосредственной близости от трамвайных путей автомобилей. Порой машины оставляют чуть ли не на рельсах. Это блокирует движение трамваев и расписание их движения сильно сдвигается.— Проблема парковки автомобилей в непосредственной близости от трамвайных путей (менее метра) приводит к регулярным блокировкам движения трамваев. К сожалению, наши попытки обозначить опасные зоны сигнальными лентами часто пресекаются вандалами. Это вынуждает нас вызывать экипаж ГАИ, что неизбежно влечет за собой задержки в расписании движения транспортных средств, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент транспорта.