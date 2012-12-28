В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей

Подозреваемые в краже арестованы.

Из здания магазина «Тёплый дом» по улице Студёновской в Липецке украли 11 000 000 рублей. По данным GOROD48, кража была совершена ещё 17 сентября в период с 21:00 до 22:30. При этом было повреждено закрытое на замок хранилище. Деньги были украдены у коммерческой организации, а не у этого торгового центра.Как сообщает Правобережный районный суд Липецка, по подозрению в краже (по пункту «б» части четвёртой статьи 158 УК РФ) задержаны 49-летний уроженец Нальчика и 24-летний уроженец Приморского края.25 сентября по ходатайству следствия их арестовали на 1 месяц 25 дней — по 18 ноября.