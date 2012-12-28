Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Подозреваемые в краже арестованы.
Как сообщает Правобережный районный суд Липецка, по подозрению в краже (по пункту «б» части четвёртой статьи 158 УК РФ) задержаны 49-летний уроженец Нальчика и 24-летний уроженец Приморского края.
25 сентября по ходатайству следствия их арестовали на 1 месяц 25 дней — по 18 ноября.
