Происшествия
54 минуты назад
Ссора с женой может обернуться двумя годами колонии
Уголовное дело об угрозе убийством направлено в суд.
По данным следствия, в августе этого года ранее не судимый мужчина поссорился с женой. Семейные разборки зашли так далеко, что агрессивный мужчина схватил жену за шею и, сдавливая её руками, высказывал угрозы убийством. Женщина восприняла угрозу для своей жизни и здоровья как реальную и обратилась в полицию.
— Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, cанкция вменяемой ему статьи — до двух лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
