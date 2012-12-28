Ссора с женой может обернуться двумя годами колонии

Уголовное дело об угрозе убийством направлено в суд.

В суд направлено уголовное дело жителя посёлка Маяк Елецкого района, обвиняемого в угрозе убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).По данным следствия, в августе этого года ранее не судимый мужчина поссорился с женой. Семейные разборки зашли так далеко, что агрессивный мужчина схватил жену за шею и, сдавливая её руками, высказывал угрозы убийством. Женщина восприняла угрозу для своей жизни и здоровья как реальную и обратилась в полицию.— Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, cанкция вменяемой ему статьи — до двух лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.