сегодня, 11:20
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Руслан Востриков нуждается в медицинской помощи.
— Брат нуждается в медицинской помощи, он состоит на учёте. 22 сентября они с матерью приехали от врача, и когда мать ненадолго отлучилась по своим делам, примерно около 15:00 он вышел из дома и пропал. При этом телефон он оставил дома. C тех пор о местоположении моего брата ничего не известно, — рассказала сестра пропавшего без вести.
В связи заболеванием Руслан дальше двора не выходил и всегда был с родными на связи с телефоном.
Приметы Руслана Вострикова: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет, предположительно, в черную футболку, синие штаны, черные шлепанцы, черную бейсболку. С собой была сумка цвета хаки.
Родственники пропавшего уже обратились в липецкий отдел полиции №7 и к волонтёрам-поисковикам.
