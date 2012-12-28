Все новости
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
МХК «Липецк» не хочет нового унизительного антирекорда
Спорт
Кубок России: липчанки не последние в группе и это уже хорошо
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
Спорт
134
сегодня, 18:05

Кубок России: липчанки не последние в группе и это уже хорошо

В международном матче шансов у наших девчат почти не было.

Чуда не ждали, оно и не случилось. В заключительном матче группового этапа Кубка России в Санкт-Петербурге липецкие волейболистки уступили представляющей Суперлигу «Минчанке» - 0:3.

Счёт игры по партиям говорит сам за себя: 25:15, 25:16, 25:18, соперницам для «сухой» победы хватило примерно часа.

Напомним, что девчата из столицы Белоруссии уже много лет допущены к участию в чемпионате и Кубке России. Так что можно сказать, что «Липецк» проиграл международный матч.

ABebiMf6byhohyacJZjCYOEmg7Wx5ubx7tRS_m7h5NaOFKuBWmDb2nievYGkrHWphEgzFgTp_WM-xbYYBqjCeIcM.jpg

Кубинка Лоредо Дадмара Наварро принесла белорусской команде 11 очков, из них 5 - на блоке.

Самой результативной в нашей команде вновь стала Анастасия Хименец, набравшая 14 очков – 12 в атаке и 2 на блоке, как и в единственном победном матче нашей команды с «Забайкалкой» из Читы.

Та «виктория» позволила липчанкам занять не последнее место в группе. Наши девчата финишировали 5-ми среди шести команд. Сенсаций в нашей группе не произошло: представители Высшей лиги «А» «Сахалин», калининградский «Локомотив-2», «Липецк» и не одержавшая ни одной победы «Забайкалка» из Кубка выбыли. Борьбу в следующей стадии предсказуемо продолжат клубы Суперлиги: не знавшая потерь «Корабелка» из Санкт-Петербурга и «Минчанка». В их матче между собой хозяйки тура были сильнее – 3:1. При этом в играх с остальными соперницами волейболистки и берегов Невы не отдали ни одной партии.

kADD23yQa3gGCVr5K1n7u148zJ9ipmowHcZbNefzueWgUV-DfcN5S7qkFY1y0MnKviGaBSThFmg5C4WJ3t4fZYeW.jpg

Конечно, соперничать с командами элиты нагим девчатам сложно. Теперь всё внимание на Высшую лигу

Теперь все мысли команды Александра Горбаткова о чемпионате, который стартует 8 октября. Наши девчата матчи 1-го тура проведут в Тюмени. Стартовый матч предстоит с «Уралочкой-2-УрГЭУ», затем – с «Тюменью». В этими соперницами липчанки сыграют по два раза.

Фото ВК "Корабелка"
Волейбол
ВК «Липецк»
