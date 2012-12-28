Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Спорт
134
сегодня, 18:05
Кубок России: липчанки не последние в группе и это уже хорошо
В международном матче шансов у наших девчат почти не было.
Счёт игры по партиям говорит сам за себя: 25:15, 25:16, 25:18, соперницам для «сухой» победы хватило примерно часа.
Напомним, что девчата из столицы Белоруссии уже много лет допущены к участию в чемпионате и Кубке России. Так что можно сказать, что «Липецк» проиграл международный матч.
Кубинка Лоредо Дадмара Наварро принесла белорусской команде 11 очков, из них 5 - на блоке.
Самой результативной в нашей команде вновь стала Анастасия Хименец, набравшая 14 очков – 12 в атаке и 2 на блоке, как и в единственном победном матче нашей команды с «Забайкалкой» из Читы.
Та «виктория» позволила липчанкам занять не последнее место в группе. Наши девчата финишировали 5-ми среди шести команд. Сенсаций в нашей группе не произошло: представители Высшей лиги «А» «Сахалин», калининградский «Локомотив-2», «Липецк» и не одержавшая ни одной победы «Забайкалка» из Кубка выбыли. Борьбу в следующей стадии предсказуемо продолжат клубы Суперлиги: не знавшая потерь «Корабелка» из Санкт-Петербурга и «Минчанка». В их матче между собой хозяйки тура были сильнее – 3:1. При этом в играх с остальными соперницами волейболистки и берегов Невы не отдали ни одной партии.
Конечно, соперничать с командами элиты нагим девчатам сложно. Теперь всё внимание на Высшую лигу
Теперь все мысли команды Александра Горбаткова о чемпионате, который стартует 8 октября. Наши девчата матчи 1-го тура проведут в Тюмени. Стартовый матч предстоит с «Уралочкой-2-УрГЭУ», затем – с «Тюменью». В этими соперницами липчанки сыграют по два раза.
Фото ВК "Корабелка"
