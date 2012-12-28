Кубок России: липчанки не последние в группе и это уже хорошо

В международном матче шансов у наших девчат почти не было.

Напомним, что девчата из столицы Белоруссии уже много лет допущены к участию в чемпионате и Кубке России. Так что можно сказать, что «Липецк» проиграл международный матч.









Кубинка Лоредо Дадмара Наварро принесла белорусской команде 11 очков, из них 5 - на блоке.

Та «виктория» позволила липчанкам занять не последнее место в группе. Наши девчата финишировали 5-ми среди шести команд. Сенсаций в нашей группе не произошло: представители Высшей лиги «А» «Сахалин», калининградский «Локомотив-2», «Липецк» и не одержавшая ни одной победы «Забайкалка» из Кубка выбыли. Борьбу в следующей стадии предсказуемо продолжат клубы Суперлиги: не знавшая потерь «Корабелка» из Санкт-Петербурга и «Минчанка». В их матче между собой хозяйки тура были сильнее – 3:1. При этом в играх с остальными соперницами волейболистки и берегов Невы не отдали ни одной партии.









Конечно, соперничать с командами элиты нагим девчатам сложно. Теперь всё внимание на Высшую лигу

Теперь все мысли команды Александра Горбаткова о чемпионате, который стартует 8 октября. Наши девчата матчи 1-го тура проведут в Тюмени. Стартовый матч предстоит с «Уралочкой-2-УрГЭУ», затем – с «Тюменью». В этими соперницами липчанки сыграют по два раза.





Фото ВК "Корабелка"