сегодня, 09:52
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили

14 очков Хименец и героическая концовка третьей партии.

В четвертой игре группового этапа Кубка России в Санкт-Петербурге липецкие волейболистки наконец-то одержали первую победу, переиграл «Забайкалку» из Читы – 3:0.

Матч ничего не решал с турнирной точки зрения: обе команды давно лишились шансов на выход в следующий этап, но для психологической уверенности он был важен.

«Забайкалка» в нынешнем сезоне пополнила Высшую лигу «А», хотя и в дивизионе «Б» в прошлом году не блистала, заняв лишь 8-е место. Более или менее известных игроков в её составе нет, вероятно и в «вышке» она будет бороться за выживание (в наступающем сезоне одна из 16-ти команд всё-таки покинет турнир). В Кубке девушки из Читы, как и липчанки, стартовали с трёх поражений, но в одном из матчей были близки к победе над дублёрами калининградского «Локомотива», уступив лишь на тай-брейке – 2:3.

J2WaNLOFo59OvSoZ_U8GBkECF4nuq5EjZb2A3lYtnwKnV3qQKTpI6YcMJwzyhAp6gDEcrS5eihgWVl9BGGe6a1OI.jpg

И у «Липецка» не получилось лёгкой победы: успех в первом сете наша команда вырвала в концовке – 25:22. Лишь во второй партии преимущество липчанок было безоговорочным – 25:14, в третий отрезок вновь удалось выиграть со скрипом – 25:23. По ходу партии липчанки уступали – 17:20, но затем выдали серию из пяти подряд набранных очков, в основном на подачах Анастасии Хименец.

Хименец стала и самым результативным игроком встречи, принеся команде 14 очков – 12 а атаке, 2 – на блоке.

- В третьей партии «Забаякалка» очень сильно хотела переломить ход игры, но мы справились – на мастерстве, возможно, на каком-то спокойствии, - дала комментарий после игры связующая липчанок Анастасия Гергерт. – Эмоции самые наилучшие. Еще бы – первая победа в сезоне! Правда, своей игрой не особо довольно: многовато ошибок, надеюсь это исправить к старту чемпионата.

BZZxU-xX0jp1ZGLC_50m52ZTEwo_0eAGpXRoerRWHnSk3THectdb83pZ8dl9lQvKS7c6EYqoKgmfW-MWhy90RuMT.jpg

Анастасия Гергерт

В Кубке у липчанок осталась заключительная игры сегодня в 14:00 против «Минчанки», одной из двух в нашей группе команд Суперлиги. Девушки из Минска одержали 3 победы, но в главной игре уступили готовящимся к дебюту в элитном дивизионе хозяйкам трафлекса из питерской «Корабелки» - 1:3.

Фото ВК "Корабелка"
Волейбол
ВК «Липецк»
Александр Н.
42 минуты назад
Поздравляю с победой.
