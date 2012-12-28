Все новости
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
В Липецкой области резко похолодает

Холодный воздух принесет атмосферный фронт.

24 сентября через территорию Липецкой области пройдет холодный атмосферный фронт, который во второй половине дня принесет с собой кратковременные дожди, температурный фон также заметно понизится. 25 и 26 сентября регион окажется в тылу циклона, ожидается заток холода с севера, ночные температуры на почве могут опуститься до отрицательных значений. С приближением антициклона с северо-запада атмосферное давление будет расти. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 сентября — 12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 25 и 26 сентября — 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.
 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью западный, 6-11 м/сек, днем северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +13 до +18. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.

День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.

Кстати
20 минут назад
В Москве отопление включили....
Ответить
Погода
27 минут назад
Сами вы плохие!
Ответить
Лео
38 минут назад
Ничего вечного нет, вот и бабьему лету пришёл конец.
Ответить
Кащей Бессмертный
19 минут назад
Почему это вечного нет?! А я?
Ответить
Наконец-то
38 минут назад
Давно пора ужо!
Ответить
Чего
31 минуту назад
Пора-то? Лета нормального в этом году толком не было только две недели Июля а Июнь и Август были как Октябрь.
Ответить
