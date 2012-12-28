Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Погода в Липецке
В Липецкой области резко похолодает
Холодный воздух принесет атмосферный фронт.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 сентября — 12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 25 и 26 сентября — 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью западный, 6-11 м/сек, днем северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +13 до +18.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.
День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.
