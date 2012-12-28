Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
639
сегодня, 16:40
1
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Его добычей стали шоколад и энергетики.
«Ночью 18 сентября подозреваемый дважды заходил в АЗС на улице Зои Космодемьянской. В первый раз он набрал шоколад и энергетики, и, не заплатив, вышел. Второй раз он вернулся за тем же самым и применил насилие в отношении женщины-продавца, которая пыталась его остановить, после чего убежал с похищенным», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж», санкции которой — до семи лет лишения свободы.
3
0
6
0
1
Комментарии (1)