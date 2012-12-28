28-летний липчан ночью ограбил АЗС

Его добычей стали шоколад и энергетики.

Сотрудники уголовного розыска нашли по записям камер наблюдения и задержали неработающего, ранее судимого 28-летнего липчанина, подозреваемого в ограблении заправки. Преступление было совершено в три часа ночи на глазах нескольких свидетелей.«Ночью 18 сентября подозреваемый дважды заходил в АЗС на улице Зои Космодемьянской. В первый раз он набрал шоколад и энергетики, и, не заплатив, вышел. Второй раз он вернулся за тем же самым и применил насилие в отношении женщины-продавца, которая пыталась его остановить, после чего убежал с похищенным», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой областиВозбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж», санкции которой — до семи лет лишения свободы.