Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Происшествия
1676
сегодня, 09:05
4
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Помимо водителя «Шкоды» травмы получила пассажирка «ВАЗа».
Еще одна авария произошла вчера в селе Ситовка Липецкого района. Около девяти вечера на улице Центральной 21-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в световую опору. Водитель и его 19-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.
0
1
0
3
1
Комментарии (4)