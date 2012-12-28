Все новости
Происшествия
1676
сегодня, 09:05
4

Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух

Помимо водителя «Шкоды» травмы получила пассажирка «ВАЗа». 

В столкновении автомобилей «Шкода» с «ВАЗ-2114», «Ладой Икс Рэй» и «Митсубиси», которое произошло около одиннадцати часов дня 22 сентября на Октябрьском мосту в Липецке, помимо 21-летнего водителя «Шкода», как сообщалось вчера, пострадала 52-летняя пассажирка «четырнадцатой». И она и водитель госпитализированы.

Еще одна авария произошла вчера в селе Ситовка Липецкого района. Около девяти вечера на улице Центральной 21-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в световую опору. Водитель и его 19-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

авария
ДТП
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Привет
сегодня, 11:01
Эту дорогу надо всю менять сплошная колея. От танка до трактора, машину кидает очень сильно и ограничение скорости в 30-50км непоможет.
Ответить
Чижик Пыжиков
22 минуты назад
Авто с исправной ходовой,исправным рулевым управлением и нормальной резиной ни в какой колее кидать не будет.
Ответить
Зимний рыбак
сегодня, 10:09
21-летний водитель ? Водителем "становятся" хотя бы начиная с пятилетнего стажа управления ТС. До этого - стажёр с удостоверением
Ответить
Житель
сегодня, 10:35
Очередной "мудрец". Напридумывают каких-то своих правил, понятий и живут по ним. Странные люди.
Ответить
