В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи

Как минимум четыре автомобиля получили серьезные повреждения.

В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 22 сентября в районе Октябрьского моста недалеко от горнолыжной трассы произошло массовое ДТП.По словам очевидцев, четыре автомобиля сконцентрировались по парам: с одной стороны стоят «ВАЗ-2114» и «Лада X-Ray», с другой — «Шкода» и внедорожник «Мицубиси».— Несколько бригад скорой помощи уже подъехали, оказывают помощь участникам ДТП. Из их разговора было слышно, что произошел выезд на встречную полосу встречного движения, — рассказал очевидец.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48 об одном пострадавшем.— В данный момент известно об одном пострадавшем, который был доставлен в медицинскую организацию. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, — уточнили в полиции.