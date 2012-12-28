В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
3840
сегодня, 11:50
18
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Как минимум четыре автомобиля получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, четыре автомобиля сконцентрировались по парам: с одной стороны стоят «ВАЗ-2114» и «Лада X-Ray», с другой — «Шкода» и внедорожник «Мицубиси».
— Несколько бригад скорой помощи уже подъехали, оказывают помощь участникам ДТП. Из их разговора было слышно, что произошел выезд на встречную полосу встречного движения, — рассказал очевидец.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48 об одном пострадавшем.
— В данный момент известно об одном пострадавшем, который был доставлен в медицинскую организацию. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, — уточнили в полиции.
0
8
7
3
0
Комментарии (18)