В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей
Происшествия
Гимназия №1 завтра не работает: центр Липецка во вторник останется без воды
Общество
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На новый стадион в Ельце выделили 132 миллиона рублей
Общество
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Происшествия
3840
сегодня, 11:50
18

В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи

Как минимум четыре автомобиля получили серьезные повреждения.

Утром 22 сентября в районе Октябрьского моста недалеко от горнолыжной трассы  произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, четыре автомобиля сконцентрировались по парам: с одной стороны стоят «ВАЗ-2114» и «Лада X-Ray», с другой — «Шкода» и внедорожник «Мицубиси».

— Несколько бригад скорой помощи уже подъехали, оказывают помощь участникам ДТП. Из их разговора было слышно, что произошел выезд на встречную полосу встречного движения, — рассказал очевидец.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48 об одном пострадавшем.

— В данный момент известно об одном пострадавшем, который был доставлен в медицинскую организацию. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, — уточнили в полиции.
массовое ДТП
мост
Комментарии (18)

ZapaD
19 минут назад
Сегодня ночью пьяный водитель разъезжал по скверу на против дома Космонавтов 80, где пытаются разогнать блошиный рынок, заехал в сквер, открыл двери и врубил музыку.
Садовод
31 минуту назад
Проклятый мост, с момента открытия в начале 70-х трупов там образовалось, десятками считать- не пересчитать
Макс
19 минут назад
Мост виноват! Однозначно. А не водители. Ни в коем случае. Там скоростной режим 50 / 30 / 60. Автомагистраль не иначе!
Фокс
38 минут назад
Понедельник - день тяжёлый, после выходных, фокусировка на спидометр не наводится, да ещё и на любимую работу надо не опоздать, вдруг премии лишат, а разбитые машины - это мелочь
Липа
42 минуты назад
И это при скоростном режиме на мосту в 30 км/ч... Что сказать, летайте бараны дальше
Оксана
43 минуты назад
Когда же построят новый мост? Сколько ещё ДТП должно случиться!!!
Неместный
сегодня, 12:41
Сегодня на автопарке в мою машину чуть не приехал один на Шкоде, летчик по рядам....
Вася
сегодня, 12:38
Последнее время Шкодоводы стали напоминать БМВшников. По поведению.
Житель
сегодня, 12:36
По всему мосту в обе стороны стоят ограничения 30-50, а толку то? Кто соблюдает - те бедолаги тащатся, а остальные несутся как не в себя, оттормаживаясь под камеру, и дальше 100-120. Поставят ограничение 20 - ничего не изменится вообще.
Ответить
Савелий
сегодня, 12:45
Из-за неоправданных ограничений народ и бьется. Зачем 30, если можно идти 130? Вот и получается, одни едут 30, другие за 100. Из-за огромной разницы скоростей бьются не на шутку. Сделайте 60 и поставьте 5 камер с интервалом 500 м. Ни одной аварии не будет.
Вариант промтой
45 минут назад
Из-за неоправданных ограничений народ и бьется. Зачем 30, если можно идти 130? Вот и получается, одни едут 30, другие за 100. Из-за огромной разницы скоростей бьются не на шутку. Сделайте 60 и поставьте 5 камер с интервалом 500 м. Ни одной аварии не будет. Лежачих полицейских через сто метров уложить. Никто не станет разгоняться, подвеска дороже. Почему там ровная дорога не понятно.
Савелий
30 минут назад
Лежачих полицейских через сто метров уложить. Никто не станет разгоняться, подвеска дороже. Почему там ровная дорога не понятно. Ага, давайте по всей стране разложим лежачих полицейских. И ограничим скорость 20 км/ч. Под лозунгом "за безопасность на дорогах" вернемся в 18 век. Когда наши предки неделю до Москвы на телеге ехали.
Никадим
17 минут назад
Ага, давайте по всей стране разложим лежачих полицейских. И ограничим скорость 20 км/ч. Под лозунгом "за безопасность на дорогах" вернемся в 18 век. Когда наши предки неделю до Москвы на телеге ехали. Нет, давайте в городе сделаем автобаны и не будем ограничивать скорость. Что бы сразу в 22 век!
Да так и есть
сегодня, 12:42
Едешь 60-65 после камеры и мешаешься этим летунам...
Чижик Пыжиков
сегодня, 12:06
Похоже шкода с бугра хотела на взлёт пойти, зацепила ладу x-ray, 14-ку, а внедорожник её остановил на встречке
Валёк
сегодня, 13:15
Да, 1.8 турбо
Свидетель
сегодня, 12:43
Так и было, видел в зеркало заднего вида как он на встречку выехал и начал собирать все эти автомобили.
Свидетель
сегодня, 12:29
Так и было, видел в зеркало заднего вида как он на встречку выехал и начал собирать все эти автомобили.
